Ще один потужний вибух на Сонці: NASA показало спалах X-класу

Один із найсильніших спалахів на Сонці стався 10 травня, а викид сонячних частинок скоро досягне Землі.

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На Сонці відбулося чергове найпотужніше з можливих вивержень — спалах Х-класу. За класифікацією NASA, ці спалахи мають найвищий рівень викиду енергії, якщо порівняти з чотирма іншими класами спалахів, повідомляє SciTechDaily.

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Новий сонячний спалах зміг сфотографувати космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory, який займається вивченням Сонця та його впливу на нашу планету та навколоземний простір.

За словами вчених, під час спалаху Х-класу на Сонці стався потужний корональний викид маси. Це потік плазми, що летить до Землі й може спричинити як яскраві полярні сяйва, так і сильні геомагнітні бурі.

[ + – ] 10 травня на Сонці стався потужний спалах Х-класу Фото: ISS

З початку травня сонячна активність виросла в масштабах. NASA фіксує сонячні спалахи як класу Х, так і класу М, які відрізняються у 10 разів меншим викидом енергії в космос.

Спалахи на Сонці X-класу — це найпотужніші з можливих вивержень на нашій зірці. Під час таких спалахів відбувається неймовірно величезний викид енергії. NASA постійно стежить за космічною погодою та станом Сонця, щоб запобігти можливим негативним наслідкам сонячних вивержень для Землі.

[ + – ] Космічний апарат Solar Dynamics Observatory Фото: ISS

Фокус вже писав про те, що 7 і 8 травня Землю накрив гігантський потік сонячної плазми, який виник внаслідок потужного сонячного спалаху.

До цього, 3 травня та 30 квітня, на Сонці відбулися також спалахи класу Х. Фото цих подій також зробив космічний апарат Solar Dynamics Observatory. Після цього, 4 травня, зафіксовано ще два спалахи, але вже М-класу.

Те, що сонячна активність зростає означає, що наша зірка дедалі ближче до свого піка активності — сонячного максимуму. Вчені прогнозують, що особливо багато спалахів на Сонці буде саме у 2022 році. Хоча найбільша сонячна активність буде з кінця осені 2024 року до початку весни 2026 року.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося, принаймні теоретично, пояснити існування на Сонці яскравих точок із середнім діаметром 700 км. Якщо порівняти із сонячними плямами — це просто "крапля в морі".