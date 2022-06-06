Вимкнути світло. Вчені пояснили, якою була б Земля без Сонця

Сонце прямо впливає на організм людини, а також впливає на все живе на нашій рідній планеті.

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Культури всього світу використовували зірки для формування своєї міфології та визначення свого місця у Всесвіті. Часто ці історії у багатьох частинах світу дуже схожі, пише Grunge.

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Але що було б, якби не було Сонця та інших зірок? Яким було б життя на Землі (і у Всесвіті), якби небесні вогники ніколи не спалахували, а космос надовго залишився б холодною темною пусткою?

Сонце та людське тіло

[ + – ] Сонце допомагає організму виробляти хімічні речовини, необхідні для життя

Незважаючи на те, що сонце може завдавати шкоди людському організму, викликаючи сонячні опіки та сприяючи розвитку раку шкіри, воно також допомагає організму виробляти хімічні речовини, необхідні для життя.

Найбільш відомим є вітамін D, який виробляється з холестерину на поверхні шкіри під впливом ультрафіолетового випромінювання. Організм використовує вітамін D для переробки кальцію та калію, а також допомагає у розвитку кісток.

Нестача сонячного світла у маленьких дітей може призводити до рахіту — захворювання, яке затримує ріст та деформує кістки. Сонячне світло також допомагає нашому емоційному благополуччю. Вчені не зовсім впевнені в механізмі, але вони вважають, що вплив на шкіру сонячного світла частково відповідає за вироблення серотоніну, хімічної речовини, що виробляється організмом, і яка допомагає регулювати емоції та настрій.

Експерти вважають, що це один із факторів сезонного афективного розладу. Низький рівень серотоніну пов'язаний з депресією, безсонням, обсесивно-компульсивним розладом та суїцидальними думками, які також є реакціями на нестачу сонячного світла.

Сонце та рослини

[ + – ] Сонце прямо впливає на організм людини, а також впливає на все живе на планеті. Найбільш очевидним прикладом є фотосинтез

Сонце прямо впливає на організм людини, а також впливає на все живе на планеті. Найбільш очевидним прикладом є фотосинтез, процес, при якому всі рослини використовують сонячне світло для перетворення вуглекислого газу та води на кисень і цукор.

Кисень життєво важливий для всього живого, що дихає. Дійсно, кисень, який ми отримуємо під час дихання, використовується нашим тілом для виробництва енергії. Але кисень дуже важливий не тільки для енергії, яку ми використовуємо, коли бігаємо або плаваємо, вона також є ключовим компонентом у виробництві енергії у всіх наших клітинах. Без нього організм зазвичай відключається та вмирає протягом 10 хвилин.

Рослини також використовують фотосинтез для виробництва цукру, який їм потрібен для росту, а люди та інші тварини споживають ці цукроносні рослини, щоб вижити. Ми не тільки їмо рослини, але також споживаємо тварин, виживання яких залежить від рослин.

Рослини становлять основу раціону людини, і без сонця, що забезпечує їх ріст, ми голодували б.

Колиска життя

[ + – ] Крім того, що сонце живить життєво важливі функції нашого організму, воно є головною рушійною силою рослинного життя

Крім того, що Сонце живить життєво важливі функції нашого організму і є головною рушійною силою рослинного життя, воно також живить системи, які роблять Землю придатною для життя.

Сонячне тепло є основною рушійною силою гідрологічного циклу, випаровуючи воду, що випадає у вигляді дощу, та живлячи річки та озера, які використовуються для підтримання життя рослин.

Без зміни дня та ночі та нерівномірного нагріву атмосфери сонячним світлом не було б вітру. У такому разі будь-яка вода, що випарувалася, зрештою, випадала б рівно у тому місці, звідки вона випарувалася, а не розсіювалася по всьому світу.

Сонячне тепло робить Землю ідеальним місцем для життя. Без нього все б швидко замерзло.