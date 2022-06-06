Выключить свет. Ученые объяснили, какой была бы Земля без Солнца

Солнце оказывает прямое влияние на организм человека, а также влияет на все живое на нашей родной планете.

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Культуры всего мира использовали звезды для формирования своей мифологии и определения своего места во Вселенной. Часто эти истории во многих частях мира очень похожи, пишет Grunge.

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Но что было бы, если бы не было Солнца и других звезд? Какой была бы жизнь на Земле (и во Вселенной), если бы небесные огоньки никогда не загорались, а космос навечно остался бы холодной темной пустотой?

Солнце и человеческое тело

[ + – ] Солнце помогает организму вырабатывать химические вещества, необходимые для жизни

Несмотря на то, что солнце может приносить вред человеческому организму, вызывая солнечные ожоги и способствуя развитию рака кожи, оно также помогает организму вырабатывать химические вещества, необходимые для жизни.

Наиболее известным из них является витамин D, который вырабатывается из холестерина на поверхности кожи под воздействием ультрафиолетового излучения. Организм использует витамин D для переработки кальция и калия, а также помогает в развитии костей.

Недостаток солнечного света у маленьких детей может приводить к рахиту — заболевание, которое задерживает рост и деформирует кости. Солнечный свет также помогает нашему эмоциональному благополучию. Ученые не совсем уверены в механизме, но они считают, что воздействие на кожу солнечного света частично отвечает за выработку серотонина, химического вещества, вырабатываемого организмом, которое помогает регулировать эмоции и настроение.

Эксперты считают, что это один из факторов сезонного аффективного расстройства. Низкий уровень серотонина связан с депрессией, бессонницей, обсессивно-компульсивным расстройством и суицидальными мыслями, которые также являются реакциями на недостаток солнечного света.

Солнце и растения

[ + – ] Солнце оказывает прямое влияние на организм человека, а также влияет на все живое на планете. Наиболее очевидным примером является фотосинтез

Солнце оказывает прямое влияние на организм человека, а также влияет на все живое на планете. Наиболее очевидным примером является фотосинтез, процесс, при котором все растения используют солнечный свет для преобразования углекислого газа и воды в кислород и сахар.

Кислород жизненно важен для всего живого, что дышит. Действительно, кислород, который мы получаем при дыхании, используется нашим телом для производства энергии. Но кислород очень важен не только для энергии, которую мы используем, когда бегаем или плаваем, он также является ключевым компонентом в производстве энергии во всех наших клетках. Без него организм обычно отключается и умирает в течение 10 минут.

Растения также используют фотосинтез для производства сахара, который им нужен для роста, а люди и другие животные потребляют эти сахароносные растения, чтобы выжить. Мы не только едим растения, но также потребляем животных, выживание которых зависит от растений.

Растения составляют основу рациона человека, и без солнца, обеспечивающего их рост, мы бы голодали.

Колыбель жизни

[ + – ] Помимо того, что солнце питает жизненно важные функции нашего организма и является главной движущей силой всей растительной жизни

Помимо того, что Солнце питает жизненно важные функции нашего организма и является главной движущей силой всей растительной жизни, оно также питает системы, которые делают Землю пригодной для жизни.

Солнечное тепло является основной движущей силой гидрологического цикла, испаряя воду, выпадающую в виде дождя, и питая реки и озера, которые используются для поддержания жизни растений.

Без смены дня и ночи и неравномерного нагрева атмосферы солнечным светом не было бы ветра. В таком случае, и любая испарившаяся вода, в конечном итоге, выпадала бы ровно в то месте, откуда она испарилась, а не рассеивалась по всему миру.

Солнечное тепло также делает Землю идеальным местом для жизни. Без него все бы быстро замерзло.