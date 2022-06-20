У Сонця все більше дивин. Вчені з'ясували, чому поведінка зірки непередбачувана

За словами вчених, розбіжність прогнозованої активності Сонця може бути пов'язана з тим, що вчені неправильно її інтерпретують.

З початку 2022 року на Сонці постійно з'являються спалахи. Деякі є дуже потужними. Але нинішня активність нашої зірки набагато вища, ніж передбачали вчені. Американський фізик вважає, що ця розбіжність очікуваного та отриманого результатів пов'язана з неправильним розумінням поведінки нашої зірки й потрібно переосмислити показники, на яких ґрунтуються прогнози, повідомляє ScienceAlert.

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Прогнози NASA та Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) не передбачали такої високої сонячної активності, яку спостерігають із початку року. Хоча, здавалося б, немає нічого дивного в тому, що на Сонці все частіше з'являються виверження, адже зірка підходить до піка свого 11-річного циклу сонячної активності.

"Досі точно передбачити поведінку Сонця дуже складно. Ми досі не розуміємо процеси всередині зірки, які створюють області сильного магнітного поля на поверхні, які видно як сонячні плями, які народжують сонячні спалахи й викиди корональної маси", — каже Майкл Вітленд з Сіднейського університету, Австралія.

Потрібно змінювати підхід до процесів на Сонці

Але фізик Скотт Макінтош із Національного центру атмосферних досліджень США вважає, що невідповідність прогнозів з реальністю пов'язана з тим, що потрібно повністю переосмислити те, на чому ґрунтуються прогнози.

[ + – ] Фізик Скотт Макінтош з Національного центру атмосферних досліджень США вважає, що невідповідність прогнозів з реальністю пов'язана з тим, що потрібно повністю переосмислити те, на чому ґрунтуються прогнози Фото: Forbes

Сьогодні астрофізики вважають, що 11-річний цикл сонячної активності пов'язаний із магнітним полем Сонця. Приблизно кожні 11 років магнітні полюси на зірці міняються місцями й цей процес збігається з так званим сонячним максимумом — піком активності Сонця, коли з'являється найбільше плям, спалахів та викидів корональної маси (потоків плазми та сонячних частинок, що відлітають у космос).

Після цього активність Сонця знижується і згодом усе повторюється знову. Наразі вчені прогнозують поведінку Сонця на основі одного показника — кількості сонячних плям. Це регіони на Сонці, де магнітне поле особливо сильне.

Цикл Хейла

"Я вважають, що сонячні плями — це вторинна річ, на яку варто звертати увагу для прогнозів. За основу потрібно брати 22-річний цикл Хейла і тоді ми отримаємо повнішу картину того, що відбувається", — говорить Макінтош.

Цей сонячний цикл, який відкрив астроном Джордж Хейл, складається з двох 11-річних циклів сонячної активності, коли магнітні полюси на Сонці двічі змінюють своє положення. Відповідно до сучасних теорій сонячні плями виникають через нерівномірно швидкого обертання Сонця на полюсах і екваторі, завдяки чому силові лінії магнітного поля на зірці створюють часові області з сильними магнітними полями.

Але Макінтош вважає, що ця поява сонячних плям може бути пов'язана з перетином двох різних сонячних циклів у циклі Хейла. Він та його колеги виявили таку закономірність у спостереженнях за Сонцем.

[ + – ] Макінтош вважає, що ця поява сонячних плям може бути пов'язана з перетином двох різних сонячних циклів у циклі Хейла. Він та його колеги виявили таку закономірність у спостереженнях за Сонцем Фото: NASA

"Коли закінчується один цикл, підвищується рівень появи плям на Сонці, але водночас також з'являються плями наступного циклу. Це може свідчити про те, що протилежно поляризовані смуги магнітної активності циклічно проходять через Сонце. Саме цей процес може відповідати за появу плям, але він не керує ними. Два різні цикли, з протилежною полярністю перетинаються і заважають одне одному", — каже Макінтош.

За словами вченого, тому після початку періоду максимуму активність Сонця знижується.

"Сонячні плями виникають через взаємодію між великими магнітними циклами на Сонці", — вважає Макінтош.

Поки це тільки теорія

Завдяки такому новому підходу до розуміння поведінки Сонця можна покращити прогнози сонячної активності і вони більше відповідатимуть реальності, кажуть вчені. Але вони визнають, що це поки лише теорія, яка потребує доказів.

[ + – ] Анімація показує поведінку силових ліній магнітного поля на Сонці

"Це цікава ідея і так, вона здається може більше відповідати прогнозованим результатам. Але моделі не показують того, про що говорять мої колеги. І я сумніваюся, що новий підхід має більшу передбачувану силу, ніж наявні методи", — каже Вітленд.

За словами Макінтоша, подальші спостереження за поведінкою Сонця можуть підтвердити його теорію. Адже потрібно покращити розуміння того, як Сонце створює своє магнітне поле.

Фокус вже писав про те, що нещодавно Сонце відправило у бік Землі потужний потік плазми. На зірці стався дуже довгий за часом спалах, який спричинив проблеми на планеті.