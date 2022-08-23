Сонячний годинник. Спалахи на Сонці та геомагнітні бурі можна передбачити: з'явилася нова теорія

Вимірювання сонячного циклу шляхом спостереження за ритмом магнітного поля Сонця може допомогти передбачити появу небезпечних для Землі вивержень на зірці.

Останні кілька сотень років для визначення сонячних циклів учені використовували сонячні плями, але фізик Роберт Лімон пропонує новий метод розрахунку цих циклів і новий спосіб передбачення появи спалахів на Сонці, повідомляє Space.

Фізик Роберт Лімон пропонує використовувати для передбачення небезпечних спалахів на Сонці, які викликають геомагнітні бурі на Землі, "сонячний годинник". Свій метод учений назвав "цикл п'ятих частин", і він заснований на спостереженнях за змінами ритму сонячного циклу, які відбуваються в кожній п'ятій частині цього циклу. За словами Лімона, у сонячному циклі всі події відбуваються з чіткою та передбачуваною послідовністю й працюють, як годинник, "сонячний годинник". Якщо теорія фізика знайде своє підтвердження, то його метод вимірювання сонячних циклів може замінити чинний, який ґрунтується на появі великої кількості плям на Сонці.

Наразі вчені вважають, що Сонце має 11-річний цикл своєї активності, і коли настає сонячний мінімум, значне зниження активності Сонця, то починається новий цикл. Зараз Сонце має 25-ий цикл активності, який розпочався наприкінці 2019 року. Але Лімон вважає, що сучасні визначення початку та кінця сонячного циклу є неточними.

[ + – ] Такий вигляд мають найпотужніші спалахи на Сонці класу Х Фото: NASA

Наприкінці кожного сонячного циклу та на початку нового на Сонці міняються місцями магнітні полюси, і магнітне поле змінює своє розташування. Лімон вважає, що між циклами може відбуватися неповна зміна магнітного поля, і на Сонці з'являється явище, яке фізик назвав "термінатором".

Учений вважає, що саме під час цього явища відбувається швидке зростання сонячної активності. Якщо стежити за цими явищами, які є постійнішими, ніж поява сонячних плям, можна побачити чіткіші орієнтири початку та кінця сонячного циклу.

Лімон і його колеги дійшли висновку, що зміни в магнітному полі Сонця відбуваються кожну п'яту частину сонячного циклу. За словами Лімона, під час перших двох частин циклу активність Сонця зростає, потім на позначці в три п'ятих циклу ця активність досягає свого апогею, коли з'являються найпотужніші спалахи на Сонці класу Х. І після цього починається зниження активності нашої зірки.

За словами вченого, максимальна кількість сонячних плям не зовсім збігається з моментом, коли магнітні полюси міняються місцями, але це відбувається через одну п'яту частину циклу після появи явища "термінатора".

[ + – ] Лімон і його колеги дійшли висновку, що зміни в магнітному полі Сонця відбуваються кожну п'яту частину сонячного циклу Фото: NASA

Отже, вчені вважають, що можна точніше визначати початок і кінець сонячного циклу, а також максимально точно дізнатися, коли відбуватимуться спалахи на Сонці та корональні викиди маси, що призводять до появи геомагнітних бур на Землі.

Також, за словами Лімона, можна буде достеменно дізнатися, коли на Сонці з'являться спалахи класу Х, які викликають найсильніші геомагнітні бурі. Виходячи із запропонованих розрахунків Лімона, нинішній сонячний цикл розпочався в грудні 2021 року, а закінчиться в середині 2027 року.

Фокус уже писав, що вчені пов'язують непередбачувану активність Сонця з неточним визначенням тривалості сонячного циклу. Американський фізик пропонує інакше будувати прогнози появи спалахів на Сонці.

Також Фокус писав, що згідно з прогнозами вчених, 25-ий сонячний цикл буде найактивнішим за весь час спостережень за Сонцем. Це означає появу величезної кількості спалахів і геомагнітних бур у цей період.

Як уже писав Фокус, у серпні цього року на Сонці за короткий період часу відбулося цілих 19 спалахів, які спричинили геомагнітну бурю.

Потоки сонячних частинок, які вирвалися із Сонця, також стали причиною появи дуже яскравих полярних сяйв на Землі. І ці атмосферні явища зміг сфотографувати з космосу астронавт МКС, як уже писав Фокус.