Найактивніший цикл в історії. Учені вважають, що Сонце готується до "спекотних днів"

Сонце може стати набагато більш активним, якщо станеться "подія припинення дії", пророкована деякими вченими.

Сонячний цикл нашої зірки зазвичай триває від 10 до 14 років, у середньому 11 років, протягом яких кількість сонячних плям на її поверхні збільшується і зменшується. Новий 25-й сонячний цикл, за оцінками NASA, почався в грудні 2019 року, і це буде слабкий цикл. Такого висновку дійшли вчені, вивчивши кількість спостережуваних сонячних плям, повідомляє Forbes.

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Але в кінці минулого року деякі фізики висунули іншу теорію, засновану на сонячному магнетизм і циклі Хейла — повному магнітному циклі Сонця, який триває близько 22 років.

Учені з Національного центру атмосферних досліджень (NCAR) передбачають, що, коли протилежно заряджені смуги магнетизму стикаються на екваторі Сонця, знищуючи одне одного — вони "припиняють діяти".

Грунтуючись на їхніх дослідженнях попередніх сонячних циклів, саме ця подія визначає величину сонячного циклу, а також час його початку і кінця.

Відповідно до цієї нової концепції фізики Сонця, 25-й цикл сонячної активності ще не почався.

Якщо ця "подія завершення дії" відбудеться найближчим часом, це може допомогти підтвердити цю нову теорію, а також побачити, що новий 25-й сонячний цикл стане одним з найактивніших з коли-небудь побачених ученими.

"Дані показують, що ми напередодні цієї події, але ми консервативні", — говорить Скотт Макінтош, заступник директора Національного центру атмосферних досліджень (NCAR). "Є ще невеликі перехідні процеси 24-го сонячного циклу, які з'являються на екваторі на кілька годин у той же час".

"Події припинення дії" виявилося легко знайти за 270 років описаних спостережень. Вони дозволили вченим стверджувати, що 23-й сонячний цикл не закінчився до 2011 року, що зробило 24-й сонячний цикл дуже коротким. Історичні тенденції припускають, що більш короткі сонячні цикли змінюються більш активними.

"Протиріччя виникає через наше твердження, що магнітні смуги перекриваються циклами Хейла , що сильно взаємодіють і формують утворення сонячних плям", — говорить Макінтош.

Учені говорять, що ці магнітні смуги захоплені потоками всередині Сонця і не впливають на сонячний цикл. "Як тільки з'явиться обмежувач, ми зможемо зафіксувати наш прогноз", — говорить Макінтош.

Фізика Сонця вивчена погано, а важливість і взаємозв'язок різних спостережуваних циклів не зовсім зрозумілі.

"Ми використовуємо спостережні маркери в менших масштабах, ніж сонячні плями, щоб показати, що сонячні плями показують нам тільки половину еволюції циклу Хейла", — говорить Макінтош. "Це факти, що піддаються перевірці".

Існує багато припущень про активність чи відсутність такої у 25-му циклі сонячної активності. "Це трохи схоже на десятирічне спортивне змагання, щоб правильно передбачити сонячний цикл", — говорить Макінтош.

Знати точну інформацію про активність Сонця важливо, тому що екстремальна космічна погода може викликати проблеми для мереж зв'язку, супутників, мереж розподілу електроенергії, авіації й астронавтів, кажуть учені. Розуміння діяльності Сонця та його циклів — ключ до передбачення космічної погоди.