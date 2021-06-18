Самый активный цикл в истории. Ученые считают, что Солнце готовится к "жарким денькам"

Солнце может стать намного более активным, если произойдет "событие прекращения действия", предсказываемое некоторыми учеными.

Солнечный цикл нашей звезды обычно длится от 10 до 14 лет, в среднем 11 лет, в течение которых количество солнечных пятен на ее поверхности увеличивается и уменьшается. Новый 25-й солнечный цикл, по оценкам NASA, начался в декабре 2019 года, и это будет слабый цикл. К такому выводу пришли ученые изучив количество наблюдаемых солнечных пятен, сообщает Forbes

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Но в конце прошлого года некоторые физики выдвинули другую теорию, основанную на солнечном магнетизме и цикле Хейла — полном магнитном цикле Солнца, который длится около 22 лет.

Ученые из Национального центра атмосферных исследований (NCAR) предсказывают, что, когда противоположно заряженные полосы магнетизма сталкиваются на экваторе Солнца, уничтожая друг друга — они "прекращают действовать".

Основываясь на их исследованиях предыдущих солнечных циклов, именно это событие определяет величину солнечного цикла, а также время его начала и конца.

Согласно этой новой концепции физики Солнца, 25-й цикл солнечной активности еще не начался.

Если это "событие завершения действия" произойдет в ближайшее время, это может помочь подтвердить эту новую теорию, а также увидеть, что новый 25-й солнечный цикл станет одним из самых активных из когда-либо наблюдаемых учеными.

"Данные показывают, что мы находимся в преддверии этого события, но мы консервативны", — говорит Скотт Макинтош, заместитель директора Национального центра атмосферных исследований (NCAR). "Есть еще небольшие переходные процессы 24-го солнечного цикла, которые появляются на экваторе на несколько часов в тоже время".

"События прекращения действия" оказалось легко найти за 270 лет описанных наблюдений. Они позволили ученым утверждать, что 23-й солнечный цикл не закончился до 2011 года, что сделало 24-й солнечный цикл очень коротким. Исторические тенденции предполагают, что более короткие солнечные циклы сменяются более активными.

"Противоречие возникает из-за нашего утверждения, что магнитные полосы перекрывающихся циклов Хейла сильно взаимодействуют и формируют образование солнечных пятен", — говорит Макинтош.

Ученые говорят, что эти магнитные полосы захвачены потоками внутри Солнца и не влияют на солнечный цикл. "Как только появится ограничитель, мы сможем зафиксировать наш прогноз", — говорит Макинтош.

Физика Солнца изучена плохо, а важность и взаимосвязь различных наблюдаемых циклов не совсем понятны.

"Мы используем наблюдательные маркеры в меньших масштабах, чем солнечные пятна, чтобы показать, что солнечные пятна показывают нам только половину эволюции цикла Хейла", — говорит Макинтош. "Это поддающиеся проверке факты".

Cуществует много предположений о активности или отсуствии таковой в 25-м цикле солнечной активности. "Это немного похоже на десятилетнее спортивное состязание, чтобы правильно предсказать солнечный цикл", — говорит Макинтош.

Знать точную информацию об активности Солнца важно, потому что экстремальная космическая погода может вызвать проблемы для сетей связи, спутников, сетей распределения электроэнергии, авиации и астронавтов, говорят ученые. Понимание деятельности Солнца и его циклов — ключ к предсказанию космической погоды.