На Сонці 19 спалахів. До Землі летить величезний потік плазми, який спричинить сильну геомагнітну бурю

За кілька днів на Сонці відбулася серія вивержень, які спричинять виникнення геомагнітних бур на Землі.

У вівторок, 16 серпня, на Сонці виникла низка спалахів різної потужності. Внаслідок цього в космос вирвався величезний потік з мільярдів тонн плазми, який прямував до Землі. Вчені очікують, що він досягне нашої планети вже у четвер, 18 серпня, та спричинить геомагнітну бурю. Це загрожує перебоями в роботі радіозв'язку та систем GPS, повідомляє Daily Mail.

Серія вивержень на Сонці, які спричинили корональні викиди маси або величезні потоки плазми, розпочалася в неділю, 14 серпня. Тоді вчені зафіксували появу спалаху класу C9.3. Хоча спалах з'явився в плямі на Сонці під назвою AR 3076, яка не звернена до Землі, все ж таки з зірки вирвалася хмара плазми, яка перетворилася на потужний потік і вирушила до нашої планети. Цей потік сонячних частинок повинен був врізатися в Землю сьогодні, 17 серпня, щоб спричинити геомагнітну бурю класу G1.

[ + – ] Серія вивержень на Сонці, які спричинили корональні викиди маси або величезні потоки плазми, почалася в неділю, 14 серпня Фото: NASA

Космічний канібалізм

Але у вівторок, 16 серпня, рано-вранці вчені з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США зафіксували на Сонці появу спалаху класу М5 з плями під назвою AR3078. В результаті до Землі вирушив другий за кілька днів величезний потік сонячних частинок. Що найцікавіше, то вчені зафіксували факт "космічного канібалізму".

[ + – ] У вівторок, 16 серпня, рано-вранці вчені з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США зафіксували на Сонці появу спалаху класу М5 з плями під назвою AR3078 Фото: NASA

Другий потік плазми своєму шляху поглинув попередній, який вирвався за 2 дні до цього. В результаті потужніший потік з мільярдів тонн плазми досягне планети в четвер, 18 серпня. Внаслідок зіткнення з нашою планетою на Землі з'явиться геомагнітна буря класу G2, що загрожує негативним впливом на роботу зв'язку та систем навігації.

Ще 17 спалахів на Сонці

Але це ще не все. Пізно ввечері, у вівторок, 16 серпня, вчені зафіксували на Сонці появу ще 4 спалахів класу М і цілих 13 спалахів класу С. Знову Сонце відправило в наш бік потік сонячних частинок, який, можливо, вріжеться в Землю в п'ятницю, 19 серпня. Але в цьому випадку вчені очікують на геомагнітну бурю класу G1.

Ці геомагнітні бурі продовжуватимуть вплив протягом кількох днів. Геомагнітна буря, яка виникне в четвер з більшою ймовірністю, може порушити роботу зв'язку та систем GPS, ніж та, яка з'явиться в п'ятницю. Також ці геомагнітні бурі спричинять появу яскравих полярних сяйв у нижчих широтах, ніж зазвичай.

Вчені прогнозують найближчим часом появи на Сонці ще серії вивержень, причому це будуть дуже потужні спалахи. Згідно з прогнозами, найімовірніше, це будуть спалахи класу М, хоча є ймовірність появи найпотужніших спалахів з можливих на Сонці класу Х.

[ + – ] Вчені прогнозують найближчим часом появи на Сонці ще серії вивержень, причому це будуть дуже потужні спалахи. Згідно з прогнозами, швидше за все це будуть спалахи класу М, хоча є ймовірність появи найпотужніших спалахів з можливих на Сонці класу Х Фото: NASA

Типи спалахів на Сонці та геомагнітних бур на Землі

Щодо класифікації спалахів на Сонці, то вчені поділяють їх на 5 класів. Наприклад, спалахи класу А і В вважають дуже незначними виверженнями. Далі йдуть спалахи класу С, як той, який з'явився 14 серпня. Це спалахи середньої потужності. І замикають рейтинг спалахів найсильніші та найнебезпечніші виверження — спалахи класу М і Х. У кожному класі спалахи мають свій порядковий номер, від 1 до 9, який означає кількісний вимір сили сонячного виверження. І тільки спалахів класу Х немає жодних числових обмежень. Наприклад 20 років тому на Сонці стався спалах класу Х28, хоча пізніше вчені з'ясували, що це було найпотужнішим на сьогодні виверженням класу Х45.

З геомагнітними бурями практично та сама історія. Вчені ділять їх залежно від потужності на 5 типів — G1, G2, G3, G4 та G5. Перші два типи є наймасовішими. Хоча спалахи класу М і особливо Х іноді стають причиною появи бур класу G3 і G4. Звичайно, найнебезпечнішими для Землі є геомагнітні бурі класу G5.

За словами вчених, зараз на Сонці з'явилося 5 активних сонячних плям, у яких відбуватимуться спалахи та корональні викиди маси.

[ + – ] За словами вчених, зараз на Сонці з'явилося 5 активних сонячних плям, у яких відбуватимуться спалахи та корональні викиди маси Фото: SciTechDaily

Вчені прогнозують, що сонячна активність збільшуватиметься. Сонце поступово наближається до пікової фази цієї активності протягом свого 11-річного сонячного циклу. Очікується, що найбільше найсильніших вивержень на Сонці вчені фіксуватимуть наприкінці 2024 року.

Фокус вже писав про появу сильної геомагнітної бурі рівня G3 в середині липня цього року, а також про менш сильну геомагнітну бурю, яка виникла на початку серпня.

Фокус також писав про те, що астрономи змогли максимально точно передбачити хронологію подій, що призведуть до смерті Сонця. Вони розповіли, коли це станеться, і що люди смерть нашої зірки не побачать.

Нагадуємо, що фізикам вдалося створити на Землі таку ж термоядерну реакцію, яка відбувається на Сонці. Щоправда, ця подія тривала не довго і зараз вчені намагаються повторити своє досягнення.