На Сонці з'явилася пляма розміром, як Земля: планеті загрожує сильна геомагнітна буря

Пляма на Сонці за кілька днів збільшилася в 10 разів і незабаром на нашій зірці відбудеться спалах С-класу, який спричинить геомагнітну бурю класу G3.

Невелика пляма на Сонці за два дні виросла в 10 разів і зараз має розмір, який можна порівняти з розміром Землі. Але найнеприємніше, що ця пляма спрямована у бік нашої планети і вчені очікують найближчим часом появи вивержень середньої потужності. Внаслідок цих вивержень на Сонці на нашій планеті виникне геомагнітна буря, яка призведе до короткочасних відключень радіозв'язку та появи дуже яскравих полярних сяйв, повідомляє Space.

За останній тиждень Сонце особливо не виявляло своєї активності. На початку минулого тижня, як уже писав Фокус, на нашій зірці відбулося два потужні спалахи класу С та М, які супроводжувалися корональними викидами маси (потоками сонячної плазми). Два потоки плазми в результаті об'єдналися в один величезний потік і попрямували до Землі, що спричинило геомагнітну бурю класу G2. Також вчені зафіксували на Сонці ще 17 спалахів, які особливого впливу на планету не мали.

[ + – ] Два потоки плазми в результаті об'єдналися в один величезний потік і попрямували до Землі, що спричинило геомагнітну бурю класу G2. Також вчені зафіксували на Сонці ще 17 спалахів Фото: NASA

До речі, як вже писав Фокус, після того, як на планеті вибухнула геомагнітна буря, навіть з космосу було видно дуже яскраві полярні сяйва. Ці атмосферні явища зміг сфотографувати один з астронавтів на МКС.

Що ж до нинішньої ситуації, то, за даними вчених з Метеорологічного бюро Великобританії, всього за два минулі дні на Сонці збільшилася в 10 разів одна з шести активних сонячних плям. Сонячна пляма під назвою AR3085 спочатку була маленькою, але швидко збільшилася настільки сильно, що тепер можна порівняти з розмірами Землі. І вона спрямована до нашої планети. Саме в сонячних плямах з'являються спалахи, які супроводжуються викидами сонячних частинок і спричиняють геомагнітні бурі на Землі.

[ + – ] Сонячна пляма під назвою AR3085 спочатку була маленькою, але швидко збільшилася настільки сильно, що тепер можна порівняти з розмірами Землі

Але, як попереджають вчені, ріст сонячної плями не зупинився, і вона продовжує рости. Це означає, що найближчим часом очікується поява, згідно з прогнозами спалаху класу С, внаслідок якого на Землю звалиться геомагнітна буря класу G3.

Враховуючи той факт, що появу спалахів на Сонці передбачити дуже складно і вони з'являються абсолютно раптово, вчені все ж таки намагаються будувати свої прогнози на основі даних з космічних апаратів і спостережень із Землі.

Згідно з прогнозом вчених, до 27 серпня спалахів на Сонці очікувати не варто, як і геомагнітних бур. Але все може змінитися будь-якої хвилини. Поки експерти, які стежать за космічною погодою, вказують на низьку активність і сонячної плями AR3085, та інших п'яти плям на Сонці. Тому новий спалах на Сонці середнього рівня потужності може з'явитися не раніше від 28 серпня, а геомагнітна буря за кілька днів після цього.

[ + – ] Поки експерти, які стежать за космічною погодою, вказують на низьку активність і сонячної плями AR3085, та інших п'яти плям на Сонці Фото: NASA

Спалахи класу С — це спалахи, які якраз знаходяться посередині в класифікації сонячних вивержень. Перед цим класом знаходяться слабші спалахи класу А і В, а після них знаходяться найсильніші спалахи класу М і Х. Щоб мати уявлення про те, наскільки сильно вирізняються ці виверження на Сонці за потужністю, варто нагадати, що спалахи Х-класу в 50 раз сильніше спалахів А-класу.

Навіть спалах середнього рівня може спричинити досить сильну геомагнітну бурю на Землі. Здебільшого на планеті виникають бурі класу G1 та G2, рідше, і згідно з прогнозом, її варто очікувати, з'являється буря класу G3. Найсильніші геомагнітні бурі мають позначення G4 і G5, і вони є неймовірно екстраординарними подіями, які можуть надовго вивести з ладу супутники на орбіті, так і радіозв'язок на Землі.

[ + – ] Навіть спалах середнього рівня може спричинити досить сильну геомагнітну бурю на Землі Фото: NASA

Але слабкі та середні геомагнітні бурі спричиняють такі проблеми, а також відключення енергосистем, хоч і на короткий час. Також середні та сильні геомагнітні бурі впливають на появу дуже яскравих полярних сяйв у полярних широтах.

Вчені вважають, що на Сонці починається період підвищення його активності та спалахів, а також геомагнітних бур буде все більше і більше.

Фокус вже писав про те, що з'явилася нова теорія, яка пропонує спосіб передбачати якнайточнішу появу спалахів на Сонці. Хоча вона і змінює уявлення про загальноприйнятий 11-річний сонячний цикл з різними рівнями активності Сонця.

Також Фокус писав про те, що на початку серпня цього року на Сонці також з'явилася величезна сонячна пляма і тоді вчені прогнозували, що вона стане причиною спалаху класу М або навіть Х.