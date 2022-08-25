Могут ли вспышки на Солнце и потоки плазмы уничтожить Землю: что говорят ученые

Учитывая тот факт, что активность Солнца будет только расти, а количество извержений увеличиваться, этот вопрос сейчас очень актуален.

Вся жизнь на Земле зависит от солнечного света и тепла. Но часто на Солнце происходят события, которые называются солнечными вспышками, в результате которых в космос улетают миллиарды тонн плазмы с скоростью в тысячи километров в секунду. И иногда эти потоки летят прямо к Земле. Если на Солнце произойдет невероятно сильная вспышка, сможет ли Земля выдержать такой удар, и не будет ли уничтожена вся жизнь на нашей планете? Издание Live Science узнало мнение ученых по этому поводу.

Точно спрогнозировать то, что может произойти в результате очень мощной вспышки и огромных корональных выбросов массы (тех самых потоков плазмы), очень сложно, говорят ученые.

У Земли есть надежная защита

Большинство экспертов уверены, что магнитное поле Земли, которое образует оболочку вокруг планеты под названием магнитосфера, должно защитить планету от самых экстремальных событий на Солнце.

Когда такие потоки заряженных частиц прилетают к Земле, то они сталкиваются с магнитным полем и это вызывает геомагнитную бурю. Которая в свою очередь, в зависимости от мощности, может негативно повлиять на работу околоземных космических аппаратов, а также на радиосвязь на планете.

В то же время эти заряженные частицы несут в себе вредное излучение, которое губительно для всего живого. Но это излучение останавливает наша плотная атмосфера. По словам астрофизика Алекса Янга из Центра космических полетов NASA имени Годдарда, даже самые мощные вспышки на Солнце пока не привели к повреждению атмосферы.

[ + – ] Большинство экспертов уверены, что магнитное поле Земли, которое образует оболочку вокруг планеты под названием магнитосфера, должно защитить планету от самых экстремальных событий на Солнце Фото: Universe Today

Как появляются вспышки на Солнце?

Когда силовые линии магнитного поля нашей звезды перекручиваются, в результате на Солнце образуются участки с огромной электромагнитной энергией, которые известны как солнечные пятна. Именно в этих пятнах появляются вспышки самой разной мощности, которые относятся к пяти разным классам: от самых слабых до самых разрушительных.

Большая часть энергии солнечной вспышки выделяется в виде ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Но энергия вспышки может нагревать близлежащий газ в атмосфере Солнца и в космос улетают миллиарды тонн солнечной плазмы, которые называются корональными выбросами массы. Эти потоки заряженных солнечных частиц могут достичь Земли за период от 15 до 48 часов.

[ + – ] Когда силовые линии магнитного поля нашей звезды перекручиваются, в результате на Солнце образуются участки с огромной электромагнитной энергией, которые известны как солнечные пятна Фото: NASA

Геомагнитные бури

Сейчас Солнце приближается к пику своей активности в 11-летнем солнечном цикле и количество вспышек возрастает, а вместе с ними и количество выброшенного в космос солнечного вещества. Большинство таких потоков, по словам ученых, почти незаметно врезаются в нашу магнитосферу. Но если вспышка на Солнце будет достаточно сильной, а такие уже появляются и их будет еще больше в ближайшем будущем, то взаимодействие магнитного поля Земли и потоков плазмы приводят к появлению геомагнитных бурь разной силы.

Учитывая то, что спрогнозировать появление вспышек на Солнце почти невозможно, некоторые ученые опасаются, что до 2024 года, когда Солнце достигнет пика своей активности, очень мощные вспышки могут создать много проблем на планете.

В частности, от таких вспышек могут выйти из строя почти все спутники на низкой околоземной орбите, что оставит планету без навигации и связи. Некоторые ученые предполагают, что может наступить даже интернет-апокалипсис, когда энергия Солнца повредит проводные сети на Земле.

Может ли вспышка на Солнце уничтожить жизнь на Земле?

"Что должно обрушиться на Землю, чтобы уничтожить здесь жизнь? Какой мощности должен быть этот поток солнечных частиц, который не удержит магнитное поле и атмосфера Земли? На этот вопрос не существует ответа, так как до сих пор даже самые мощные вспышки на Солнце не навредили ни технике, ни людям настолько сильно", — говорит эксперт по космической погода из Стэндфордского университета Дуг Бизекер.

В ближайшие несколько миллиардов лет до того, как Солнце начнет превращаться в красного гиганта, наша звезда не будет угрожать Земле уничтожением жизни, говорят ученые.

[ + – ] В ближайшие несколько миллиардов лет до того, как Солнце начнет превращаться в красного гиганта, наша звезда не будет угрожать Земле уничтожением жизни, говорят ученые Фото: NASA

Кого стоит боятся?

В данном случае можно опасаться взрыва умирающей звезды, которая превратится в сверхновую. Если такая сверхновая появится в пределах 50-100 световых лет от нас, то этого действительно стоит боятся, говорят ученые.

Когда происходит взрыв сверхновой, то в космос уходит невероятно мощное излучение, которое может улететь на расстояние в миллионы световых лет. Такой взрыв – это не вспышка на Солнце, это излучение может уничтожить весь озоновый слой на Земле и просто сжечь все живое. К счастью, пока в окрестностях Земли нет звезды, которая бы в ближайшем будущем превратилась в сверхновую, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, на Солнце появилось пятно размером с Землю и в конце недели на планету может обрушиться сильная геомагнитная буря.

Также Фокус писал о том, как будет выглядеть смерть нашего Солнца, во что оно превратиться и сможет ли человечество наблюдать за этим событием. Спойлер: ученые надеются, что нас уже не будет на Земле, так как наша планета будет просто уничтожена.