Чи можуть спалахи на Сонці та потоки плазми знищити Землю: що кажуть учені

Враховуючи той факт, що активність Сонця тільки зростатиме, а кількість вивержень збільшуватиметься, це питання зараз дуже актуальне.

Усе життя на Землі залежить від сонячного світла й тепла. Але часто на Сонці відбуваються події, які називаються сонячними спалахами, внаслідок яких у космос відлітають мільярди тонн плазми зі швидкістю тисячі кілометрів на секунду. Й іноді ці потоки летять до Землі. Якщо на Сонці станеться неймовірно сильний спалах, чи зможе Земля витримати такий удар і чи не буде знищено все життя на нашій планеті? Видання Live Science дізналося думку вчених про це.

Точно спрогнозувати те, що може статися внаслідок дуже потужного спалаху та величезних корональних викидів маси (тих самих потоків плазми), дуже складно, кажуть учені.

Земля має надійний захист

Більшість експертів упевнені, що магнітне поле Землі, яке утворює оболонку навколо планети під назвою магнітосфера, має захистити планету від найекстремальніших подій на Сонці.

Коли такі потоки заряджених частинок прилітають до Землі, вони стикаються з магнітним полем, і це викликає геомагнітну бурю. Вона, зі свого боку, залежно від потужності може негативно вплинути на роботу навколоземних космічних апаратів, а також на радіозв'язок на планеті.

Водночас ці заряджені частинки несуть у собі шкідливе випромінювання, яке є згубним для всього живого. Але це випромінювання зупиняє наша атмосфера. За словами астрофізика Алекса Янга з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда, навіть найпотужніші спалахи на Сонці поки що не призвели до пошкодження атмосфери.

[ + – ] Більшість експертів упевнені, що магнітне поле Землі, яке утворює оболонку навколо планети під назвою магнітосфера, має захистити планету від найекстремальніших подій на Сонці Фото: солнце

Як з'являються спалахи на Сонці?

Коли силові лінії магнітного поля нашої зірки перекручуються, на Сонці утворюються ділянки з величезною електромагнітною енергією, які відомі як сонячні плями. Саме в цих плямах з'являються спалахи найрізноманітнішої потужності, які відносяться до п'яти різних класів: від найслабших до найруйнівніших.

Більшість енергії сонячного спалаху виділяється у вигляді ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання. Але енергія спалаху може нагрівати довколишній газ в атмосфері Сонця, і в космос відлітають мільярди тонн сонячної плазми, які називаються корональними викидами маси. Ці потоки заряджених сонячних частинок можуть досягти Землі за період від 15 до 48 годин.

[ + – ] Коли силові лінії магнітного поля нашої зірки перекручуються, на Сонці утворюються ділянки з величезною електромагнітною енергією, які відомі як сонячні плями Фото: NASA

Геомагнітні бурі

Зараз Сонце наближається до піку своєї активності в 11-річному сонячному циклі, і кількість спалахів зростає, а разом із ними й кількість сонячної речовини, що викидується в космос. Більшість таких потоків, за словами вчених, майже непомітно врізаються в нашу магнітосферу. Але якщо спалах на Сонці буде досить сильним, а такі вже з'являються, і їх буде ще більше в найближчому майбутньому, то взаємодія магнітного поля Землі та потоків плазми призведе до появи геомагнітних бур різної сили.

Враховуючи те, що спрогнозувати появу спалахів на Сонці майже неможливо, деякі вчені побоюються, що до 2024 року, коли Сонце досягне піку своєї активності, дуже потужні спалахи можуть створити багато проблем на планеті.

Зокрема, від таких спалахів можуть вийти з ладу майже всі супутники на низькій навколоземній орбіті, що залишить планету без навігації та зв'язку. Деякі вчені припускають, що може настати навіть інтернет-апокаліпсис, коли енергія Сонця пошкодить дротові мережі на Землі.

Чи може спалах на Сонці знищити життя на Землі?

"Що має обрушитися на Землю, щоб знищити тут життя? Якої потужності має бути цей потік сонячних частинок, який не втримає магнітне поле й атмосфера Землі? На це питання не існує відповіді, оскільки досі навіть найпотужніші спалахи на Сонці не зашкодили ні техніці, ні людям настільки сильно", — каже експерт із космічної погоди зі Стендфордського університету Дуг Бізекер.

У найближчі кілька мільярдів років до того, як Сонце почне перетворюватися на червоного гіганта, наша зірка не загрожуватиме Землі знищенням життя, кажуть учені.

[ + – ] У найближчі кілька мільярдів років до того, як Сонце почне перетворюватися на червоного гіганта, наша зірка не загрожуватиме Землі знищенням життя, кажуть учені Фото: NASA

Кого варто бояться?

У цьому випадку можна побоюватися вибуху зірки, що вмирає, яка перетвориться на наднову. Якщо така наднова з'явиться в межах 50-100 світлових років від нас, цього дійсно варто бояться, кажуть учені.

Коли відбувається вибух наднової, то в космос іде неймовірно потужне випромінювання, яке може відлетіти на відстань у мільйони світлових років. Такий вибух — це не спалах на Сонці, це випромінювання може знищити весь озоновий шар на Землі та спалити все живе. На щастя, поки на околицях Землі немає зірки, яка б у найближчому майбутньому перетворилася на наднову, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, на Сонці з'явилася пляма розміром із Землю, і в кінці тижня на планету може обрушитися сильна геомагнітна буря.

Також Фокус писав про те, який вигляд матиме смерть нашого Сонця, на що воно перетвориться та чи зможе людство спостерігати за цією подією. Спойлер: учені сподіваються, що нас уже не буде на Землі, оскільки наша планета буде просто знищена.