На Солнце появились одни из самых мощных вспышек за последнее время: чем это грозит Земле

За последние 3 дня на Солнце произошло сразу 3 извержения, и каждое было мощнее предыдущего .

С субботы, 27 августа по понедельник, 29 августа, каждый день Солнце извергало потоки плазмы, которые вырывались из солнечных пятен, в результате вспышек на Солнце. В понедельник уже была зафиксирована геомагнитная буря на Земле, но еще не все солнечные частицы достигли планеты, поэтому в ближайшее время геомагнитные бури "накроют" Землю еще больше, сообщает Space.

Как уже писал Фокус, в пятницу, 26 августа в солнечном пятне AR3089 произошла вспышка класса М и корональные выбросы массы. Этот поток солнечных частиц достиг Земли в понедельник, 29 августа.

Но в следующие 3 дня в солнечном пятне AR3088 произошли еще 3 мощных вспышки класса М. В субботу, 27 августа, произошла вспышка класса М4, в результате которой также произошел выброс мощных потоков плазмы, которые также достигли Земли в понедельник. Эти потоки солнечных частиц врезались в Землю и вызвали умеренную геомагнитную бурю, которая все же привела к появлению полярных сияний в более низких широтах и кратковременному отключению радиосвязи в некоторых регионах Земли.

[ + – ] В Канаде в понедельник, 29 августа, появились очень яркие полярные сияния Фото: space.com

По словам экспертов, полярные сияния были видны на севере Великобритании, а также в Канаде и северной части США. Отключения радиосвязи и проблемы с системами навигации были подтверждены на большей части Северной Америки.

Следующая вспышка на Солнце класса М6.7 произошла в воскресенье, 28 августа, которая сопровождалась выбросом потоков солнечных частиц, которые также устремились к Земле. Они должны достичь планеты во вторник, 30 августа. Ученые также прогнозируют появление умеренной геомагнитной бури, которая может спровоцировать перебои со связью.

[ + – ] Серию вспышек на Солнце с 27 по 29 августа зафиксировал космический аппарат SDO Фото: NASA

И третья за последние дни вспышка, хотя если учитывать вспышку в пятницу, то это уже четвертое извержение, произошла в понедельник, 29 августа, днем. Эту вспышку ученые NASA классифицировали как вспышка класса М8. И это самая мощная из этой серии извержений на Солнце. Потоки плазмы, которые вырвались из солнечного пятна достигнут Земли в ближайшие дни, возможно в среду, 31 августа или в четверг, 1 сентября. И в этом случае ученые прогнозируют появление геомагнитной бури на Земле, которая может быть немного сильнее предыдущих подобных событий.

Вспышки класса М считаются не самыми сильными, но очень мощными, хотя действительно разрушительную силу несут вспышки класса Х. Но вспышка класса М8 – это самое мощное извержение на Солнце за несколько последних недель, говорят ученые. Вспышки класса М – это четвертые по мощности подобные события на Солнце из пяти возможных. Это означает, что в ближайшем будущем можно ожидать и вспышек класса Х, которые провоцируют появление на Земле очень сильных геомагнитных бурь.

[ + – ] Вспышки класса М считаются не самыми сильными, но очень мощными, хотя действительно разрушительную силу несут вспышки класса Х Фото: NASA

Большинство геомагнитных бурь оказывают минимальное влияние на планету, но некоторые из них могут привести к кратковременным отключениям радиосвязи, нарушениям в работе энергосистем и от них могут страдать спутники на низкой околоземной орбите.

То, что на Солнце почти каждый день появляются вспышки такого высокого класса, говорит о том, что Солнце "просыпается" после относительно спокойного периода своей активности в течение 11-летнего солнечного цикла.

Ученые считают, что следующая стадия этого цикла будет самой активной на Солнце за всю историю наблюдений за нашей звездой. Но точно спрогнозировать заранее появление извержений на Солнце ученые еще не могут.

Не только ударам солнечных частиц подвержена Земля. Каждый день в атмосферу нашей планеты попадает большое количество метеоритов, большинство из которых сгорает, но некоторые все же достигают поверхности. Ученые выяснили, как уже писал Фокус, сколько метеоритов в год попадают в океаны и на сушу.