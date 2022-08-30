На Сонці з'явилися одні з найпотужніших спалахів за останній час: чим це загрожує Землі

За останні 3 дні на Сонці сталося відразу 3 виверження, і кожне було потужніше від попереднього.

З суботи, 27 серпня по понеділок, 29 серпня, щодня Сонце вивергало потоки плазми, які виривалися із сонячних плям, внаслідок спалахів на Сонці. У понеділок вже зафіксували геомагнітну бурю на Землі, але ще не всі сонячні частинки досягли планети, тому найближчим часом геомагнітні бурі "накриють" Землю ще більше, повідомляє Space.

Як писав Фокус, у п'ятницю, 26 серпня, в сонячній плямі AR3089 відбувся спалах класу М і корональні викиди маси. Цей потік сонячних частинок досяг Землі у понеділок, 29 серпня.

Але в наступні 3 дні в сонячній плямі AR3088 відбулися ще 3 потужні спалахи класу М. У суботу, 27 серпня, стався спалах класу М4, внаслідок якого також стався викид потужних потоків плазми, які теж досягли Землі в понеділок. Ці потоки сонячних частинок врізалися в Землю і спричинили помірну геомагнітну бурю, яка все ж таки призвела до появи полярних сяйв у нижчих широтах і короткочасного відключення радіозв'язку в деяких регіонах Землі.

[ + – ] У Канаді у понеділок, 29 серпня, з'явилися дуже яскраві полярні сяйва Фото: space.com

За словами експертів, полярні сяйва було видно на півночі Великобританії, а також у Канаді та північній частині США. Відключення радіозв'язку та проблеми із системами навігації підтвердили на більшій частині Північної Америки.

Наступний спалах на Сонці класу М6.7 стався в неділю, 28 серпня, він супроводжувався викидом потоків сонячних частинок, які також прямували до Землі. Вони мають досягти планету у вівторок, 30 серпня. Вчені також прогнозують появу помірної геомагнітної бурі, яка може спровокувати перебої зі зв'язком.

[ + – ] Серію спалахів на Сонці з 27 по 29 серпня зафіксував космічний апарат SDO Фото: NASA

І третій за останні дні спалах, хоча якщо враховувати спалах у п'ятницю, то це вже четверте виверження, стався в понеділок, 29 серпня, вдень. Цей спалах вчені NASA класифікували як спалах класу М8. І це найпотужніше із цієї серії вивержень на Сонці. Потоки плазми, які вирвалися із сонячної плями, досягнуть Землі найближчими днями, можливо в середу, 31 серпня, або в четвер, 1 вересня. І в цьому випадку вчені прогнозують появу геомагнітної бурі на Землі, яка може бути трохи сильнішою за попередні такі події.

Спалахи класу М вважають не найсильнішими, але дуже потужними, хоча справді руйнівну силу несуть спалахи класу Х. Але спалах класу М8 — це найпотужніше виверження на Сонці за кілька останніх тижнів, кажуть вчені. Спалахи класу М — це четверті за потужністю такі події на Сонці із п'яти можливих. Це означає, що в найближчому майбутньому очікується і спалахів класу Х, які провокують появу на Землі дуже сильних геомагнітних бур.

[ + – ] Спалахи класу М вважають не найсильнішими, але дуже потужними, хоча справді руйнівну силу несуть спалахи класу Х Фото: NASA

Більшість геомагнітних бур мають мінімальний вплив на планету, але деякі з них можуть призвести до короткочасних відключень радіозв'язку, порушень у роботі енергосистем і від них можуть страждати супутники на низькій навколоземній орбіті.

Те, що на Сонці майже щодня з'являються спалахи такого високого класу, говорить про те, що Сонце "прокидається" після відносно спокійного періоду своєї активності протягом 11-річного сонячного циклу.

Вчені вважають, що наступна стадія цього циклу буде найактивнішою на Сонці за всю історію спостережень за нашою зіркою. Але точно спрогнозувати наперед появу вивержень на Сонці вчені ще не можуть.

Не тільки удари сонячних частинок впливають на Землю. Щодня в атмосферу нашої планети потрапляє велика кількість метеоритів, більшість з яких згоряє, але деякі все ж таки досягають поверхні. Вчені з'ясували, як уже писав Фокус, скільки метеоритів на рік потрапляють в океани та на сушу.