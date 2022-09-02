Затишшя перед бурею. Пляма на Сонці "дивиться" на Землю та готує потужний спалах X-класу

Одна із сонячних плям не виявляла своєї активності, але вчені вважають, що найближчим часом варто очікувати спалахів класу Х і сильні геомагнітні бурі.

Сонячна пляма під назвою AR3089 не проявляла своєї активності цілий тиждень, але вчені прогнозують, що все може змінитися вже найближчими днями. Згідно з прогнозами, на Сонці можуть з'явитися найсильніші спалахи з можливих на нашій зірці — спалахи класу Х. Вони мають справді руйнівну силу та можуть викликати потужні геомагнітні бурі, пише Forbes.

Астрономи називають сонячну пляму AR3089 потенційно небезпечною, яка може зробити серію сонячних спалахів Х-класу, які супроводжуватимуться найбільшими корональними викидами маси. Це потоки заряджених сонячних частинок або плазми, які вириваються з величезною швидкістю з поверхні Сонця в космос.

Сонячна пляма AR3089 зараз спрямована на Землю, але вже цілий тиждень вона не виявляла жодної активності. Як уже писав Фокус, тиждень тому тут сталося виверження класу М, яке викликало помірну геомагнітну бурю на Землі.

[ + – ] Астрономи називають сонячну пляму AR3089 потенційно небезпечною, яка може зробити серію сонячних спалахів Х-класу, що супроводжуватимуться найбільшими корональними викидами маси Фото: NASA

За словами астронома Тоні Філіпса, подібну поведінку сонячної плями можна вважати затишшям перед бурею. Вчені вважають, що ця пляма потенційно може створити найпотужніші з можливих на Сонці спалахів.

"Дані космічних апаратів вказують, що в цій сонячній плямі щось відбувається, і, можливо, вона готується до дуже сильних вивержень", — каже Філліпс.

Спалахи на Сонці вчені розділять на 5 типів за потужністю енергії, що виділяється ними. Спалахи Х-класу перебувають на вершині цього списку, в якому зі збільшенням потужності розташовані спалахи класу А, В, С і М. Всіх їх поділяє десятикратне збільшення потужності енергії, що виділяється.

Але всі 4 класи спалахів обмежені цифровими позначеннями від 1 до 9, а спалахи Х-класу не мають жодних цифрових обмежень. Деякі виверження такого типу можуть виділяти стільки ж енергії, скільки могли б виділити під час одного вибуху 1 млрд водневих бомб.

[ + – ] Спалахи на Сонці вчені розділять на 5 типів за потужністю енергії, що виділяється ними. Спалахи Х-класу перебувають на вершині цього списку, в якому в міру збільшення потужності розташовані спалахи класу А, В, С і М. Усіх їх поділяє десятикратне збільшення потужності енергії, що виділяється. Фото: NASA

Тому спалахи класу Х особливо турбують учених, оскільки можуть викликати найпотужніші геомагнітні бурі Землі. Хоча від шкідливого впливу потоків плазми нас із вами захищає магнітне поле нашої планети, все ж таки геомагнітні бурі найвищих класів (їх усього 5) можуть призвести до пошкодження супутників у космосі, а на Землі призвести до довгострокових перебоїв у роботі радіозв'язку та навіть до відключення енергосистем.

Поки що найсильнішим спалахом Х-класу було виверження, яке відбулося 19 років тому. Тоді прилади відключилися на позначці "спалах Х16", хоча вчені вважають, що це був спалах Х40. Учені, які займаються спостереженням за космічною погодою, вважають, що до понеділка, 5 вересня, ймовірність появи в сонячній плямі AR3089 спалахів класу Х дорівнює 5%.

Але, по-перше, вчені не можуть досі точно передбачати появу спалахів, а по-друге, вже багато разів дати появи цих вивержень не збігалися з прогнозами. Тому найсильніші з можливих спалахів на Сонці можуть з'явитися в будь-який із найближчих днів або з'являться тільки наступного тижня.

У будь-якому випадку найближчі 2 роки Земля буде схильна до дуже сильного впливу активності Сонця. На зірці з'являється все більше сонячних плям, а це означає, що Сонце наближається до максимальних показників своєї активності протягом 11-річного сонячного циклу.

Також Фокус писав про те, що в іншій сонячній плямі минулими вихідними та в понеділок з'явилися відразу три спалахи М-класу, і один із них майже наблизився за значенням до спалаху Х-класу.