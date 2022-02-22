Історичний вибух на сонці. Апарат Solar Orbiter зняв гігантський сонячний протуберанець

Апарат зміг отримати зображення найбільшого викиду плазми з будь-коли побачених астрономами, а також повного сонячного диска.

Космічний апарат Solar Orbiter надіслав на Землю унікальні фото Сонця. Він зміг сфотографувати гігантське виверження на Сонці, яке астрономи вважають найбільшим за весь час спостережень, а також повний сонячний диск. І все це на одному зображенні, повідомляє New Atlas.

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Сонячні протуберанці, такі як побачив Solar Orbiter, є величезними структурами, які складаються із силових ліній магнітного поля, які утримують сонячну плазму підвішеному стані над поверхнею Сонця. Подібні виверження називають викидами корональної маси. Цей викид плазми відлетів у космос на мільйони кілометрів. Цього разу він був спрямований в інший бік, а не на Землю, тому планета не відчула усю силу "сонячного гніву".

[ + – ] Як відбувалося гігантське виверження на Сонці, також можна побачити на відео

Наше Сонце — це мінлива зірка. Вона має свій 11-річний цикл активності, під час якого існують максимум і мінімум активності. Ці цикли відбуваються всередині триваліших циклів, які тривають десятиліттями. Під час сонячного максимуму на Сонці з'являються плями, спалахи, виверження, викиди корональної маси, а під час мінімуму наша зірка спокійна.

[ + – ] Як відбувалося гігантське виверження на Сонці, також можна побачити на відео

Зараз у Сонця період, який можна назвати "наближення до сонячного мінімуму", але зірка все ще може проявити свою активність у вигляді величезних викидів плазми.

[ + – ] Сонце ще може проявити свою активність у вигляді таких величезних викидів плазми Фото: ESA

У Європейському космічному агентстві кажуть, що знімок, отриманий апаратом Solar Orbiter, особливо важливий для науки. Його прилади змогли "побачити" весь сонячний протуберанець і весь сонячний диск на одному зображенні.

[ + – ] Космічний апарат Solar Orbiter біля Сонця. Ілюстрація Фото: Apophis

Solar Orbiter зміг зробити таке зображення, оскільки знаходиться досить близько від Сонця, а саме на відстані 3,5 млн км. Це вп'ятеро перевищує радіус Сонця.

Інші космічні апарати, такі як SOHO, часто бачать подібну сонячну активність, але ближче до Сонця, або далі. У Європейському космічному агентстві вважають, що за допомогою таких великих зображень Сонця можна буде краще зрозуміти природу таких вивержень.

Фокус уже писав про те, що в лютому цього року на Сонці постійно відбуваються спалахи й один із них за своїми масштабами вчені оцінили як апокаліптичний.

Нагадуємо, що в січні космічний апарат Solar Orbiter випадково пролетів крізь хвіст комети Леонарда.