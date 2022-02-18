Напружений місяць на Сонці: зірка пережила серію спалахів, один із них апокаліптичний

За словами вчених, у лютому на зірці щодня відбуваються спалахи, серед них зафіксували найпотужніший – спалах Х-класу.

Астрономи стверджують, що останні кілька тижнів були досить напруженими для Сонця. На зірці відбулася серія вивержень, яка відправила потоки плазми до космосу, пише ScienceAlert.

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Найбільший інцидент стався на зірці 15 лютого, коли на ній стався потужний корональний викид та сонячний спалах. Ймовірно, ця подія належить до найпотужнішої категорії спалахів Х-класу.

На щастя, цей спалах не був спрямований на Землю, тому не вплинув на планету. Спалахи Х-класу вважають найнебезпечнішими з майже апокаліптичними наслідками для Землі, якщо такий викид досягне планети.

За словами експертів, така активність на Сонці говорить про те, що в найближчому майбутньому варто очікувати на серйозні геомагнітні бурі.

"Це друга активна область такого розміру на Сонці з вересня 2017 року. Якщо цей регіон не зменшиться, то незабаром опиниться на боці зірки, поверненої до Землі. Це означає, що планету очікує кілька масштабних сонячних спалахів", — говорить астроном із групи геліосейсмології Стенфордського університету Цзюньвей Чжао.

За даними ресурсу SpaceWeatherLive, який відстежує сонячну активність, наша зірка спалахувала щодня протягом лютого. Деякі дні спостерігали навіть кілька спалахів на день. Серед них були три середні за потужністю спалахи М-класу, а в січні таких спалахів було п'ять.

Одна з цих геомагнітних бур М-класу, що сталася на Сонці 29 січня, вивела з ладу 40 супутників Starlink на навколоземній орбіті. Астрономи пояснюють, що сонячному спалаху зазвичай потрібно кілька днів, щоб досягти околиць Землі.

Інші сонячні спалахи в лютому були найменшого С-класу.

Такий сплеск активності на Сонці є дуже передбачуваним, тому що зірка зараз перебуває у своєму динамічному циклі. В Сонця існує 11-річний цикл із чітко вираженим мінімумом та максимумом активності. Цей цикл запускає магнітне поле зірки, яке перевертається кожні 11 років, причому північний і південний полюси міняються місцями.

Під час сонячного максимуму на зірці зростає кількість темних плям, які є областями сильних магнітних полів. Сонячні плями утворюються, коли магнітне поле Сонця стає заплутаним. Таке відбувається через те, що сонячний екватор починає обертатися швидше, ніж маса у вищих широтах. Зараз на Сонці є 111 сонячних плям, і на щастя, не всі з них є активними.

За підрахунками, сонячний максимум має відбутися в липні 2025 року, коли магнітні полюси на зірці знову поміняються. Вчені поки що не можуть передбачити, наскільки активними будуть цикли, бо досі невідомо, що ними рухає.

Поки вчені, посилаючись на дані, припускають, що Сонце входить у найпотужніший цикл активності.

Нагадаємо, Сонце вступило в новий сонячний цикл, його активність почала зростати з грудня 2019 року. Припливи та відливи сонячної активності розраховують за кількістю та розміром сонячних плям.