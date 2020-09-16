У Солнца начался новый цикл. Ученые фиксируют рост активности звезды

NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявили, что Солнце вступило в новый солнечный цикл, его активность начала расти с декабря 2019 года. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, Солнце проходит собственные фазы, отмеченные периодами повышенной и пониженной активности. Каждый из солнечных циклов длится 11 лет, если считать от одного солнечного минимума до следующего максимума.

На этой неделе NASA и NOAA подтвердили начало нового солнечного цикла после того, как последний минимум наблюдался в декабре прошлого года. Объявление может показаться запоздалым, но зафиксировать начало нового цикла можно лишь постфактум, когда будет собрано достаточное количество данных.

Приливы и отливы солнечной активности рассчитываются по количеству и размеру солнечных пятен. На поверхности Солнца, темные пятна представляют собой области с относительно более низкими температурами и более высоким магнетизмом. Они являются источником большего количества вспышек и корональных выбросов массы.

"Мы ведем подробный учет нескольких крошечных пятен, которые отмечают начало и рост нового цикла. Это миниатюрные предвестники грядущих гигантских солнечных фейерверков. Только отслеживая общую тенденцию в течение многих месяцев, мы можем определить переломный момент между двумя циклами", – говорит глава Всемирного центра данных по индексу солнечных пятен и долгосрочным солнечным наблюдениям Фредерик Клетт.

Команда прогнозирует, что следующий 25-й максимум в солнечном цикле будет достигнут примерно в июле 2025 года и снизится до минимуму в 2030 году. Также ученые считают, что это будет довольно спокойный цикл.

24-й солнечный цикл, начавшийся в декабре 2008 года, был самым слабым солнечным циклом примерно за столетие. Хотя у Солнца и были активные момент, в целом количество солнечных пятен было намного ниже среднего, даже во время солнечного максимума в апреле 2014 года. Некоторые ученые предполагают, что Солнце пока находится в так называемом "Великом минимуме", периоде крайне малой активности, который управляется еще не известным науке более долгосрочным циклом.

В это же время, меньшая солнечная активность означает более благоприятную космическую погоду для космонавтов, спутников и других космических аппаратов.

"Тот факт, что солнечный цикл ниже среднего, не означает, что нет риска экстремальной космической погоды. Влияние Солнца на нашу повседневную жизнь весьма ощутимо. Центр прогнозирования космической погоды НОАА (SWPC) работает круглосуточно, без выходных, 365 дней в году, потому что Солнце всегда может изменить ситуацию", – говорит сопредседатель SWPC Дуг Бизекер.