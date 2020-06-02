Крупнейшая вспышка на Солнце с 2017 года: магнитные полюса звезды могли поменяться местами

Ученые предполагают, что в ближайшем будущем Солнце начнет увеличивать свою активность

В последние несколько лет активность Солнца была низкой, но по мнению ученых, в скором времени все может измениться. Об этом сообщает Science Alert.

К такому решению исследователи пришли после того, как на Солнце была зафиксирована крупнейшая вспышка с 2017 года. Она произошла 29 мая и может быть признаком, что Солнце вступило в свой новый солнечный цикл и будет наращивать активность.

Астрономы говорят, что у Солнца есть 11-летние циклы активности, когда продолжительный минимум сменяется максимумом. Солнечный минимум характеризуется небольшим уровнем солнечной активности и вспышек, что знаменует конец одного цикла и начало нового.

Солнечный цикл основывается на магнитном поле Солнца, которое переворачивается каждые 11 лет, а его северный и южный магнитные полюса меняются местами. Ученые до сих пор не знают, что движет этими циклами, но известно, что полюса меняются местами, когда магнитное поле Солнца самое слабое, так называемый солнечный минимум.

В настоящее время ожидается смена 24-го на 25-й солнечный цикл, но точно предсказать, когда это случится невозможно.

Еще в 2017 году NASA сообщало, что солнечный минимум ожидается в 2019-2020 годах. В декабре прошлого года международная группа по прогнозированию следующего 25-го солнечного цикла еще больше сузила предполагаемые даты. Ученые заявили, что "солнечный минимум ожидается в апреле 2020 года (+/- 6 месяцев)".

По мнению исследователей, недавняя вспышка на Солнце – это шаг в направлении смены циклов.

Вспышка, о которой идет речь, произошла 29 мая, когда из скопления пятен на поверхности Солнца была вброшена плазма. Пятна находятся вне поле зрения астрономов, но они смогли увидеть огненные петли, которые появились вдоль линий солнечного магнитного поля.

Произошедшая вспышка была М-класса, второго самого сильного в классификации вспышек. Но выброс плазмы не слишком повлияет на Землю, так как не был направлен на планету. NASA также отмечает, что это была довольно маленькая вспышка M-класса, которая показала всего 1 по 10-балльной шкале.

Ученые собираются уделить максимальное внимание активности Солнца в ближайшее время. Одна вспышка может ничего не значить, но если появятся следующие, то это будет обозначать, что полюса звезды снова поменялись местами.

Но для того, чтобы подтвердить это понадобится несколько месяцев.

"Для того, чтобы узнать, когда это произошло, потребуется минимум 6 месяцев солнечных наблюдений и подсчетов солнечных пятен после минимума", – написали ученые NASA Карен Фокс и Лина Тран.

"Поскольку минимум определяется наименьшим количеством солнечных пятен в цикле, ученым необходимо видеть, как увеличивается их число, прежде чем они смогут подтвердить, когда именно произошел минимум. Это означает, что солнечный минимум – явление, которое можно определить лишь задним числом: возьмите от 6 до 12 месяцев после происшествия, чтобы подтвердить, когда действительно произошел минимум", – подытожили ученые.

Как ранее сообщал Фокус:

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