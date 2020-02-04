Зонд NASA зафиксировал на Солнце невидимый корональный выброс

Оборудование на Земле и других космических аппаратах не засекло никаких волнений

Солнечный зонд NASA Parker зафиксировал на Солнце "скрытый" выброс корональной массы. Об этом сообщает Space.com.

В ноябре 2018 года, во время наблюдений с Земли и космических аппаратов, Солнце казалось спокойным. Но зонд NASA выяснил, что все было совсем не так. К 11 и 12 ноября зонд завершал свой первый проход за Солнцем и стал "свидетелем" необычного явления на звезде.

"Во время наблюдений за выбросом корональной массы, вы обычно видите большую активность на изображениях. Но в этот раз все происходило иначе", – рассказала физик из Смитсоновской астрофизической обсерватории Келли Коррек.

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По словам ученой, даже на данных зонда не сразу стало понятно, что произошло на Солнце.

"Сперва мы наблюдали только за тепловыми данными и не предполагали, что произошел выброс корональной массы", – говорит Коррек.

Но наблюдения, нацеленные на энергетические частицы, указали на явление, которое обычно сопровождает выброс корональной массы. Ученые предполагают, что зонд пролетел сквозь подобный выброс, об этом говорят данные о магнитном поле.

В Солнечной системе корональные выбросы массы крайне важны, так как они могут быть причиной неполадок в навигационных спутниках и систем связи. В будущем, чем дальше астронавты будут отдаляться от Земли, тем больше будут оказываться под влиянием выбросов.

Возможность видеть все выбросы массы на Солнце станет особенно важной.

Как ранее сообщал Фокус: