Напряженный месяц на Солнце: звезда пережила серию вспышек, одна из них апокалиптическая

По словам ученых, в феврале на звезде ежедневно происходят вспышки, среди них была зафиксирована самая мощная – вспышка Х-класса.

Астрономы утверждают, что последние несколько недель были достаточно напряженными для Солнца. На звезде произошла серия извержений, которая отправила потоки плазмы в космос, пишет ScienceAlert.

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Самый крупный инцидент произошел на звезде 15 февраля, когда на звезде случился мощный корональный выброс и солнечная вспышка. Вероятно, это событие относится к самой мощной категории вспышек Х-класса.

К счастью, эта вспышка не была направлена на Землю, поэтому не оказала никакого влияния на планету. Вспышки Х-класса считаются самыми опасными с почти апокалиптическими последствиями для Земли, если подобный выброс достигнет планеты.

По словам экспертов, такая активность на Солнце говорит о том, что в ближайшем будущем стоит ожидать серьезных геомагнитных бурь.

"Это вторая активная область такого размера на Солнце с сентября 2017 года. Если данный регион не уменьшится, то вскоре окажется на стороне звезды, обращенной к Земле. Это означает, что планету ожидает несколько масштабных солнечных вспышек", – говорит астроном из группы гелиосейсмологии Стэнфордского университета Цзюньвэй Чжао.

Согласно данным ресурса SpaceWeatherLive, который отслеживает солнечную активность, наша звезда вспыхивала каждый день в течение февраля. В некоторые дни наблюдалось даже несколько вспышек в день. Среди них были три средних по мощности вспышки М-класса, а в январе таких вспышек было пять.

Одна из этих геомагнитных бурь М-класса, произошедшая на Солнце 29 января, вывела из строя 40 спутников Starlink на околоземной орбите. Астрономы объясняют, что солнечной вспышке обычно требуется несколько дней, чтобы достичь окрестностей Земли.

Другие солнечные вспышки в феврале были самого маленького С-класса.

Такой всплеск активности на Солнце является весьма предсказуемым, потому как звезда сейчас находится в своем самом динамичном цикле. У Солнца существуют 11-летний цикл с четко выраженным минимумом и максимумом активности. Данный цикл запускает магнитное поле звезды, которое переворачивается каждые 11 лет, при этом северный и южный полюса меняются местами.

Во время солнечного максимум на звезде растет количество темных пятен, которые представляют собой области сильных магнитных полей. Солнечные пятна образуются когда магнитное поле Солнца становится запутанным. Такое происходит потому, как солнечный экватор начинает вращаться быстрее, чем масса в более высоких широтах. На данный момент на Солнце присутствует 111 солнечных пятен, и к счастью, не все из них являются активными.

Согласно подсчетам, солнечный максимум должен произойти в июле 2025 года, когда магнитные полюса на звезде снова поменяются. Ученые пока не могут предсказать, насколько активными будут циклы, потому как до сих пор неизвестно, что ими движет.

Пока ученые, ссылаясь на имеющиеся данные предполагают, что Солнце входит в самый мощный цикл активности.

Напомним, Солнце вступило в новый солнечный цикл, его активность начала расти с декабря 2019 года. Приливы и отливы солнечной активности рассчитываются по количеству и размеру солнечных пятен.