Космічний зонд Solar Orbiter випадково пролетів крізь хвіст комети Леонарда (фото)

Проліт космічних апаратів крізь хвіст комети — надзвичайно рідкісне явище, але Solar Orbiter зробив це вже вдруге за півтора роки.

Сонячний зонд Solar Orbiter пролетів крізь хвіст комети C/2021 A1 Leonard, яку відкрили рік тому. Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Подія сталася 17 грудня 2021 року, але інформацію про це опублікували лише зараз.

Solar Orbiter запущений у лютому 2020 року ESA спільно з NASA для вивчення Сонця. Зонд покинув Землю ще до відкриття комети Леонарда на початку 2021 року. Тому перетин апаратом її хвоста вчені не планували. Те, що траєкторії руху зонда та комети збіглися — чиста випадковість.

"Зіткнення" Solar Orbiter із хвостом комети було заздалегідь передбачено невдовзі після її відкриття. Тому вчені заздалегідь підготувалися до збору даних.

Така удача дала вченим можливість досліджувати магнітне поле хвоста хімічного складу його частинок. Інформація, отримана за допомогою зонда, дозволить астрономам вивчити вплив сонячного вітру на комету.

Крім даних про частинки хвоста, апарат також отримав серію зображень комети.

[ + – ] Чорне коло в центрі – Сонце, закрите приладами, щоб воно не засвітило кадри. Фото: ESA

У грудні 2021 року комета Леонарда пройшла точку найбільшого зближення із Землею і була помітна неозброєним оком. 3 січня вона максимально наблизилася до Сонця, тепер має покинути Сонячну систему, ставши міжзоряною кометою.

Варто зазначити, що проходження космічного апарату через хвіст комети — надзвичайно рідкісне явище. Але Solar Orbiter зробив це вже вдруге. У травні-червні 2020 року він також пройшов крізь два хвости комети C/2019 Y4 ATLAS.

Для вивчення комети Леонарда вчені підключили більше інструментів Solar Orbiter.

Нагадаємо, через 20 років учені нарешті змогли пояснити загадкове явище на Сонці, прозвані "темними пустотами".