Астронавты МКС запечатлели новое невероятно красивое полярное сияние на Земле (видео)

Видео с полярным сиянием набрало в официальном аккаунте МКС более 100 тысяч просмотров.

Во время движения МКС на низкой околоземной орбите астронавты наблюдали за удивительным полярным сиянием над Индийским океаном. В результате был создан видеоролик, на котором видно это захватывающее атмосферное явление. В официальном аккаунте МКС в Twitter это видео собрало уже 114 тысяч просмотров, пишет Daily Mail.

На видео видно не только полярное сияние, которое накрыло Индийский океан и Коралловое море к востоку от Австралии, но и Луну, которая отражает солнечный свет.

Полярные сияния появляются на Земле, когда заряженные солнечные частицы сталкиваются с газами в атмосфере Земли. Это в основном происходит во время геомагнитных бурь и большинство этих частиц отражает магнитное поле нашей планеты.

Но, когда геомагнитные бури особенно сильные, то намного больше солнечных частиц проникает в атмосферу, что становится причиной появления особенно ярких полярных сияний. Они бывают разного цвета, но в основном имеет бледно-зеленый или розовый оттенок.

У астронавтов МКС имеется уникальная возможность получить лучший вид на полярные сияния, чем они неоднократно уже пользовались и присылали на Землю свои изображения этого атмосферного явления.

На севере планеты за полярными сияниями лучше всего наблюдать с территории Канады и Гренландии, а также Исландии и Скандинавских стран. Здесь можно увидеть Северные полярные сияния. А Южные полярные сияния лучше всего наблюдать с острова Тасмания возле Австралии и с территории Новой Зеландии. В официальном аккаунте МКС в Twitter видео с полярным сиянием собрало уже 114 тысяч просмотров.

В последнее время наблюдается увеличение активности Солнца в результате того, что оно приближается к наиболее активной фазе своего 11-летнего солнечного цикла. Этот солнечный максимум должен наступить в 2024 году.

Поэтому на Солнце появляется много вспышек и мощных выбросов солнечных частиц, которые летят к Земле. Ученые считают, что подобный уровень активности Солнца наблюдался в это же период, но в предыдущем солнечном цикле.

Фокус уже писал о том, что астронавты МКС сделали снимки полярного сияния, которое возникло в результате очень мощного потока плазмы, который вырвался из Солнца.

Фокус также писал о том, что недавние мощные вспышки на Солнце и извержения плазмы спровоцировали появление геомагнитных бурь и полярных сияний в более низких широтах на Земле.

Что касается потоков плазмы от Солнца, то, как уже писал Фокус, один из них врезался в космический аппарат Solar Orbiter. Но аппарат даже смог получить выгоду от такого столкновения.