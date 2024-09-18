4 знака зодиака, которые больше всего почувствуют лунное затмение

Поскольку это будущее затмение является первым из многих на оси Дева–Рыбы, вам следует внимательно следить за тем, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, потому что это будет иметь серьезные последствия в течение следующих нескольких лет вашей жизни.

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Чувствуете ли вы нарастание интенсивности, будто должно произойти что-то большое и драматическое? Если да, возможно, вы принадлежите к знакам зодиака, на которых больше всего повлияет полнолуние и лунное затмение в Рыбах. Это затмение может направить вас в совершенно другом направлении, чем вы когда-либо ожидали. Будьте готовы или нет, но это затмение может легко затянуть вас в довольно долгое путешествие. Вот что вам нужно знать о том, как полнолуние и лунное затмение в Рыбах повлияют на вас, рассказало издание Yahoo

Близнецы

Близнецы

Близнецы, сейчас вы готовитесь к большим карьерным изменениям. В конце концов, это лунное затмение происходит в вашей карьере и наследстве, то есть наиболее важной части вашей карты рождения. Хотя может развернуться много вещей, одно можно сказать наверняка — это всколыхнет волну, и вы убедитесь, что вы будете в голове каждого. В это время вы можете сделать какое-то объявление, например, большое повышение, смену работы и даже решение начать совершенно новую карьеру. Это может даже подчеркнуть изменения в вашей личной жизни, которые так или иначе напрямую связаны с этими крупными карьерными изменениями. Вы принимаете более глубокое чувство авторитета в своей жизни, потому что это затмение напоминает вам, что вы все контролируете и можете быть кем угодно.

Дева

Дева

Готовьтесь к большим переменам, Дева. Предстоящее лунное затмение непременно окажет значительное влияние на вашу жизнь, поскольку оно происходит в Рыбах, вашем противоположном знаке. Это означает, что это затмение открывает большие изменения в отношениях, знакомит вас с новыми людьми и поощряет вас отпустить других. Рыбы управляют вашим домом партнерства, союзников, врагов и даже социальных контрактов. Прямо сейчас вы, возможно, оцениваете, кого вы решили впустить в свою жизнь и как вы появляетесь в жизни других людей. Это заставляет вас пересмотреть всю свою перспективу того, как могут функционировать отношения и что они могут означать. Это лишь первое затмение из многих на оси Дева–Рыбы, поэтому обратите внимание на то, что сейчас происходит в вашей жизни. Это будет предварительный просмотр того, что будет в ближайшие несколько лет.

Стрелок

Стрелок

Это лунное затмение в Рыбах попадает прямо в ваш дом семейной и личной жизни. Возможно, вы готовитесь переехать в новый город или новое место, но вы также можете укрепить свои корни там, где уже стоите. Возможно, вы приветствуете нового члена семьи или замечаете, что ваши отношения с другим родственником начинают развиваться. Если вы находитесь в отношениях, возможно, вы решили переехать вместе и создать собственную семью. Независимо от того, что произойдет, это затмение закладывает основу для нового взгляда на то, как может выглядеть семья и каким может быть дом. В течение следующих нескольких лет вы будете закладывать здесь основу, строя личную жизнь, которая вас поддерживает и поддерживает.

Рыбы

Рыбы

Рыбы, пришло время сиять. Что-то большое, смелое и прекрасное разворачивается в вашей жизни, и вы начинаете это шоу. Предстоящее лунное затмение приземляется прямо в вашем доме, что вносит серьезные изменения в то, как вы видите себя и как хотите, чтобы вас видели. Вы выставляете себя совсем по-другому, чем когда-либо прежде, заставляя вас более сознательно думать о своей личности и даже о своих отношениях. Вы можете почувствовать потребность оставить позади старые отношения, начать новые или даже принять свои отношения совершенно по-новому. Подчеркивается ваша независимость и самочувствие, что приближает вас к конечной судьбе и показывает человека, каким вы всегда должны были быть. Обратите внимание прямо сейчас, ведь все происходит не просто так.

Напомним, ранее мы писали, о последнем лунном затмении 2024 года: что это значит для вашего знака зодиака.