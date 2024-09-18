4 знаки зодіаку, які найбільше відчують місячне затемнення

Оскільки це майбутнє затемнення є першим із багатьох на осі Діва–Риби, вам слід уважно стежити за тим, що відбувається у вашому житті прямо зараз, тому що це матиме серйозні наслідки протягом наступних кількох років вашого життя.

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Чи відчуваєте ви наростання інтенсивності, ніби має статися щось велике й драматичне? Якщо так, можливо, ви належите до знаків зодіаку, на яких найбільше вплине повний місяць і місячне затемнення в Рибах. Це затемнення може направити вас у зовсім іншому напрямку, ніж ви коли-небудь очікували. Будьте готові чи ні, але це затемнення може легко затягнути вас у досить довгу подорож. Ось що вам потрібно знати про те, як повний місяць і місячне затемнення в Рибах вплинуть на вас, розповіло видання Yahoo.

Близнюки

Близнюки

Близнюки, зараз ви готуєтеся до великих кар’єрних змін. Зрештою, це місячне затемнення відбувається у вашій кар’єрі та спадщині, тобто найбільш важливій частині вашої карти народження. Хоча може розгорнутися багато речей, одне можна сказати напевно — це сколихне хвилю, і ви переконаєтеся, що ви будете в голові кожного. У цей час ви можете зробити якесь оголошення, наприклад, велике підвищення, зміну роботи і навіть рішення розпочати абсолютно нову кар’єру. Це може навіть підкреслити зміни у вашому особистому житті, які так чи інакше безпосередньо пов’язані з цими великими кар’єрними змінами. Ви приймаєте глибше почуття авторитету у своєму житті, тому що це затемнення нагадує вам, що ви все контролюєте і можете бути ким завгодно.

Діва

Діва

Готуйтеся до великих змін, Діва. Майбутнє місячне затемнення неодмінно матиме значний вплив на ваше життя, оскільки воно відбувається в Рибах, вашому протилежному знаку. Це означає, що це затемнення відкриває великі зміни у стосунках, знайомить вас з новими людьми та заохочує вас відпустити інших. Риби керують вашим будинком партнерства, союзників, ворогів і навіть соціальних контрактів. Прямо зараз ви, можливо, оцінюєте, кого ви вирішили впустити у своє життя і як ви з’являєтеся в житті інших людей. Це змушує вас переглянути всю свою перспективу того, як можуть функціонувати стосунки та що вони можуть означати. Це лише перше затемнення з багатьох на осі Діва–Риби, тому зверніть увагу на те, що зараз відбувається у вашому житті. Це буде попередній перегляд того, що буде в найближчі кілька років.

Стрілець

Стрілець

Це місячне затемнення в Рибах потрапляє прямо у ваш будинок сімейного та особистого життя. Можливо, ви готуєтеся переїхати в нове місто чи нове місце, але ви також можете зміцнити своє коріння там, де вже стоїте. Можливо, ви вітаєте нового члена сім’ї або помічаєте, що ваші стосунки з іншим родичем починають розвиватися. Якщо ви перебуваєте у стосунках, можливо, ви вирішили переїхати разом і створити власну сім’ю. Незалежно від того, що станеться, це затемнення закладає основу для нового погляду на те, як може виглядати сім’я і яким може бути дім. Протягом наступних кількох років ви закладатимете тут основу, будуючи особисте життя, яке вас підтримує.

Риби

Риби

Риби, настав час сяяти. Щось велике, сміливе та прекрасне розгортається у вашому житті, і ви починаєте це шоу. Майбутнє місячне затемнення приземляється прямо у вашому будинку, що вносить серйозні зміни в те, як ви бачите себе та як хочете, щоб вас бачили. Ви виставляєте себе зовсім по-іншому, ніж будь-коли раніше, змушуючи вас більш свідомо думати про свою особистість і навіть про свої стосунки. Ви можете відчути потребу залишити позаду старі стосунки, почати нові або навіть прийняти свої стосунки зовсім по-новому. Підкреслюється ваша незалежність і самопочуття, що наближає вас до кінцевої долі та показує людину, якою ви завжди повинні були бути. Зверніть увагу прямо зараз, адже все відбувається не просто так.

Нагадаємо, раніше ми писали, про останнє місячне затемнення 2024 року: що це означає для вашого знака зодіаку.