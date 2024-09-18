Останнє місячне затемнення 2024 року: що це означає для вашого знака зодіаку

Місячні затемнення відбуваються, коли Земля знаходиться між Місяцем і Сонцем. Побачити його можна буде вже сьогодні, 18 вересня.

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Багато стародавніх культур і релігій знаходять способи використовувати силу повного місяця. Щоб якнайкраще використати цю інтенсивну енергію, багато астрологів вважають, що повний місяць є чудовим часом для реалізації ваших мрій. Астрологічний прогноз опублікувало видання Today.

Овен

Овен

Налаштуйтеся на свою інтуїцію під час місячного затемнення. У цей час ви можете відкрити правду про себе та інших, що дозволить вам краще зрозуміти ситуації. Записуйте свої мрії та бачення в щоденник, щоб побачити, як вони складатимуться в майбутньому. Вони можуть розкрити самовідкриття, важливі для вашого особистого розвитку.

Телець

Телець

У вашому житті немає місця для друзів, які використовують вас лише як міст над неспокійною водою, тому будьте обережними. Спілкування з тими, хто виявився вашим справжнім другом, принесе вам радість і відчуття комфорту.

Близнюки

Близнюки

Вирішіть, у які професійні проекти ви хочете інвестувати свій час, а в які – ні. Подумайте про те, як ці зусилля приведуть вас до ваших професійних цілей, а потім вкладіть у них відповідну кількість енергії. Практичне мислення у вашій кар'єрі веде вас до ваших поточних цілей.

Рак

Рак

Ви відкриваєте свій розум новим можливостям, зокрема досліджувати віддалені місця поза зоною комфорту. Заплануйте свою наступну відпустку з друзями та родиною — або принаймні почніть про це мріяти.

Лев

Лев

Останні кілька місяців були виснажливими. Тепер ви відчуваєте наслідки всього, за що взялися. Дозвольте собі R&R, щоб розслабитися та омолодити свої почуття. Чим більше часу ви дасте собі на лікування, тим легше вам буде боротися зі світом.

Діва

Діва

Якщо ви довго вагалися про зміни у стосунках, затемнення додасть вам впевненості та сили для важких розмов. Ви побачите, що це допоможе вам зрозуміти, де ви перебуваєте.

Терези

Терези

Знайти структуру у ваших повсякденних починаннях складно. Однак місячне затемнення підштовхує вас до пошуку конструктивних процедур, які тримають вас у розкладі. Ви не почуватиметеся так, ніби загубилися в минулих днях.

Скорпіон

Скорпіон

Можливо, важко проявити вашу творчість, але це означає, що ви повинні зазирнути глибше всередину, щоб продемонструвати свою майстерність. Нехай ваші таланти розкриються, і з часом ви зможете сяяти. Все розгортається відразу, тож чекайте слушного моменту, щоб ваші подарунки побачили.

Стрілець

Стрілець

Ви повертаєте емоційний кут, що дозволяє вам зрозуміти речі з іншої точки зору. Ви можете відчувати, ніби ваша основа змінюється, що дозволяє вам зробити кроки до відновлення динаміки з іншими. Свіжий погляд – це те, що вам потрібно, щоб відпустити минуле та привнести нове.

Козоріг

Козоріг

Зараз у вас на тарілці багато чого. Не бійтеся просити допомоги у вирішенні справ. Потреба в допомозі не робить вас неповноцінними — це робить вас розумними. Ви не впораєтеся самі.

Водолій

Водолій

Подумайте про те, як ви можете принести достаток. Якщо ви готові отримати підвищення, ви можете обговорити з керівництвом наступні кроки, щоб переконатися, що ви отримуєте те, на що заслуговуєте.

Риби

Риби

У вас є рідкісна можливість внести значні зміни у своє життя, звільнившись від старих моделей і застарілих способів мислення, які вас стримували. Це дасть вам можливість розвиватися та рости у своєму власному темпі та часі під час місячного затемнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, про місячне затемнення 18 вересня 2024 року: що можна і не можна робити.