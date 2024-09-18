Последнее лунное затмение 2024 года: что это значит для вашего знака зодиака

Лунные затмения происходят, когда Земля находится между Луной и Солнцем. Увидеть его можно будет уже сегодня, 18 сентября.

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Многие древние культуры и религии находят способы использовать силу полнолуния. Чтобы как можно лучше использовать эту интенсивную энергию, многие астрологи считают, что полнолуние является отличным временем для реализации ваших мечтаний. Астрологический прогноз опубликовало издание Today.

Овен

Овен

Настройтесь на свою интуицию во время лунного затмения. В это время вы можете открыть правду о себе и других, что позволит вам лучше понять ситуации. Записывайте свои мечты и видения в дневник, чтобы увидеть, как они будут складываться в будущем. Они могут раскрыть самооткрытия, важные для вашего личного развития.

Телец

Телец

В вашей жизни нет места для друзей, которые используют вас лишь как мост над неспокойной водой, поэтому будьте осторожны. Общение с теми, кто оказался вашим настоящим другом, принесет вам радость и ощущение комфорта.

Близнецы

Близнецы

Решите, в какие профессиональные проекты вы хотите инвестировать свое время, а в какие — нет. Подумайте о том, как эти усилия приведут вас к вашим профессиональным целям, а затем вложите в них соответствующее количество энергии. Практическое мышление в вашей карьере ведет вас к вашим текущим целям.

Рак

Рак

Вы открываете свой разум новым возможностям, в частности исследовать отдаленные места вне зоны комфорта. Запланируйте свой следующий отпуск с друзьями и семьей — или хотя бы начните об этом мечтать.

Лев

Лев

Последние несколько месяцев были изнурительными. Теперь вы чувствуете последствия всего, за что взялись. Позвольте себе R&R, чтобы расслабиться и омолодить свои чувства. Чем больше времени вы дадите себе на лечение, тем легче вам будет бороться с миром.

Дева

Дева

Если вы долго колебались об изменениях в отношениях, затмение придаст вам уверенности и силы для трудных разговоров. Вы увидите, что это поможет вам понять, где вы находитесь.

Весы

Весы

Найти структуру в ваших повседневных начинаниях сложно. Однако лунное затмение подталкивает вас к поиску конструктивных процедур, которые держат вас в расписании. Вы не будете чувствовать себя так, будто потерялись в прошлых днях.

Скорпион

Скорпион

Возможно, трудно проявить ваше творчество, но это означает, что вы должны заглянуть глубже внутрь, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Пусть ваши таланты раскроются, и со временем вы сможете сиять. Все разворачивается сразу, поэтому ждите подходящего момента, чтобы ваши подарки увидели.

Стрелок

Стрелок

Вы поворачиваете эмоциональный угол, что позволяет вам понять вещи с другой точки зрения. Вы можете чувствовать, что ваша основа меняется, что позволяет вам сделать шаги к восстановлению динамики с другими. Свежий взгляд — это то, что вам нужно, чтобы отпустить прошлое и привнести новое.

Козерог

Козерог

Сейчас у вас на тарелке много чего. Не бойтесь просить помощи в решении дел. Потребность в помощи не делает вас неполноценными — это делает вас умными. Вы не справитесь сами.

Водолей

Водолей

Подумайте о том, как вы можете принести достаток. Если вы готовы получить повышение, вы можете обсудить с руководством следующие шаги, чтобы убедиться, что вы получаете то, чего заслуживаете.

Рыбы

Рыбы

У вас есть редкая возможность внести значительные изменения в свою жизнь, освободившись от старых моделей и устаревших способов мышления, которые вас сдерживали. Это даст вам возможность развиваться и расти в своем собственном темпе и времени во время лунного затмения.

Напомним, ранее мы писали, о лунном затмении 18 сентября 2024 года: что можно и нельзя делать.