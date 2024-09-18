Лунное затмение 18 сентября 2024: что можно и нельзя делать

Сегодня произойдет сентябрьское лунное затмение, которое откроет смутный двухнедельный коридор затмений. В этот период не стоит начинать новые дела и конфликтовать.

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Уже сегодня, 18 сентября, произойдет частное лунное затмение. Это будет второе лунное затмение в этом году и его смогут увидеть жители большей части Земли. Астролог Анжела перл рассказала, когда произойдет событие и что можно и нельзя делать 18 сентября.

Что такое лунное затмение?

Лунное затмение — это особенное событие, которое происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, блокируя солнечный свет и отбрасывая тень на Луну. Астрологически, затмения рассматриваются как мощные моменты, символизирующие кульминации, завершения и трансформации. Лунное затмение связано с эмоциональными переменами, разрывами и осознанием чего-то скрытого.

Когда произойдет сентябрьское лунное затмение 2024?

Лунное произойдет сегодня, 18 сентября 2024 года. Началось оно 03:41 по Киеву, а закончится в 07:47 по киевскому времени.

Всего лунное затмение в сентябре 2024 будет длиться 4 часа и 6 минут в общем, а частное затмение, когда спутник будет находиться в полной тени Земли — 1 час и 3 минуты.

Что можно и что нельзя делать в лунное затмение 18 сентября?

Что можно делать:

Переосмысление: Лунное затмение — время для внутреннего анализа и осознания того, что требует завершения. Это хороший момент для переоценки своей жизни, отпуска старых привычек и ненужных эмоций. Завершение проектов: если есть что-то, что требует завершения, это подходящее время, чтобы подвести итог и закрыть дела. Отпускать ситуацию: отличный момент для освобождения от прошлого — будь то отношения, обиды или эмоциональные привязанности. Практика осознанности: медитации, йога и другие практики, направленные на духовный рост и внутреннее равновесие, могут усилить осознанность и интуицию.

Чего не стоит делать:

Начинать новые дела: Лунное затмение — это время завершений, а не начинаний. Новые проекты, отношения или крупные жизненные решения лучше отложить до стабилизации энергии. Конфликтовать: энергия затмения может быть напряженной, вызывая резкие эмоциональные всплески. Не стоит вступать в конфликты или делать необдуманные выводы, так как они могут привести к необратимым последствиям. Рисковать: период затмения нестабилен, поэтому рекомендуется избегать любых рисковых действий, будь то финансовые вложения, серьезные переговоры или экстремальные решения. Слишком много планировать: этот момент лучше посвятить внутренней работе, чем внешнему планированию будущего, так как затмения могут неожиданно менять обстоятельства.

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