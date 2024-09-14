Три знака Зодиака, которым стоит отпустить все обиды до конца сентября 2024 года

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака стоит отпустить все обиды до конца сентября. Это позволит им освободиться от негативных эмоций и открыться для новых возможностей.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака стоит отпустить все обиды до конца сентября 2024 года.

Телец

Тельцам свойственно долго держаться за прошлое, особенно если они чувствуют себя несправедливо обиженными. Но сейчас настало время отпустить все переживания и обиды. Этот месяц дает Тельцам возможность избавиться от внутреннего напряжения, что позволит им освободить место для новых положительных эмоций и возможностей. Прощение принесет спокойствие и внутреннюю гармонию.

Весы

Весы часто переживают обиды глубже, чем другие знаки. Иногда они могут долго таить негативные эмоции, что мешает их личному росту. До конца месяца важно отпустить все накопленные обиды, чтобы не тратить энергию на прошлое. Это поможет Весам восстановить эмоциональный баланс и укрепить отношения с окружающими.

Козерог

Козероги могут быть упрямыми и долго помнить прошлые обиды, особенно если они связаны с неудачами или критикой. Однако сейчас звезды подсказывают, что пришло время очистить мысли и отпустить прошлое. Освободившись от тяжести обид, Козероги смогут сфокусироваться на достижении новых целей и улучшении своей жизни.

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