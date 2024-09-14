Три знаки Зодіаку, яким варто відпустити всі образи до кінця вересня 2024 року

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку варто відпустити всі образи до кінця вересня. Це дасть їм змогу звільнитися від негативних емоцій і відкритися для нових можливостей.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку варто відпустити всі образи до кінця вересня 2024 року.

Телець

Тельцям властиво довго триматися за минуле, особливо якщо вони почуваються несправедливо скривдженими. Але зараз настав час відпустити всі переживання й образи. Цей місяць дає Тельцям можливість позбутися внутрішньої напруги, що дасть їм змогу звільнити місце для нових позитивних емоцій і можливостей. Прощення принесе спокій і внутрішню гармонію.

Терези

Терези часто переживають образи глибше, ніж інші знаки. Іноді вони можуть довго приховувати негативні емоції, що заважає їхньому особистому зростанню. До кінця місяця важливо відпустити всі накопичені образи, щоб не витрачати енергію на минуле. Це допоможе Терезам відновити емоційний баланс і зміцнити стосунки з оточенням.

Козеріг

Козероги можуть бути впертими і довго пам'ятати минулі образи, особливо якщо вони пов'язані з невдачами або критикою. Однак зараз зірки підказують, що настав час очистити думки і відпустити минуле. Звільнившись від тяжкості образ, Козероги зможуть сфокусуватися на досягненні нових цілей і поліпшенні свого життя.

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