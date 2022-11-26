Затемнення Сонця Місяцем. Космічний апарат зняв явище невидиме із Землі (відео)

Супутник GOES зміг зафіксувати момент, коли Місяць проходить повз Сонце і блокує його палаючу поверхню своїм темним силуетом.

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Космічний супутник, що спостерігає за Сонцем, зняв затемнення нашої зірки Місяцем, яке можна було побачити лише з космосу. За допомогою знімків апарату було створено відео та рух Місяця на тлі Сонця набагато прискорено, пише Daily Mail.

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Свідком справді разючої події 23 листопада став космічний супутник GOES, який спостерігає за сонячною активністю. За допомогою своїх приладів він зміг зробити знімки руху Місяця на тлі Сонця, коли наш супутник на деякий час перекрив частину поверхні зірки, що палає, своїм темним силуетом. Це затемнення Сонця, яке тривало лише кілька годин, неможливо було побачити із Землі й тому це особливо цінні кадри.

[ + – ] Свідком справді разючої події 23 листопада став космічний супутник GOES, який спостерігає за сонячною активністю. За допомогою своїх приладів він зміг зробити знімки руху Місяця на тлі Сонця, коли наш супутник на деякий час перекрив частину палаючої поверхні зірки своїм темним силуетом Фото: Daily Mail

Супутник GOES спостерігав за сонячним випромінюванням, яке є ознакою появи спалахів на Сонці, які призводять до появи геомагнітних бур на Землі. Ці геомагнітні бурі, якщо вони дуже сильні, можуть завдати значної шкоди як космічним супутникам, так і енергосистемам планети.

[ + – ] Супутник GOES спостерігав за сонячним випромінюванням, яке є ознакою появи спалахів на Сонці, які призводять до появи геомагнітних бур на Землі. Ці геомагнітні бурі, якщо вони є дуже сильними, можуть завдати значної шкоди як космічним супутникам, так і енергосистемам на планеті Фото: Daily Mail

Під час спостереження космічний апарат помітив кілька невеликих вивержень на Сонці, що спричинило корональний викид маси, тобто потік плазми, що полетів у бік Землі. За словами вчених, які займаються спостереженнями за космічною погодою, це спричинило появу незначної геомагнітної бурі на Землі. Але все це сталося вже після того, як Місяць на кілька годин закрив собою Сонце.

[ + – ] Під час спостереження космічний апарат помітив кілька невеликих вивержень на Сонці, що спричинило корональний викид маси, тобто потік плазми, що полетів у бік Землі. За словами вчених, які займаються спостереженнями за космічною погодою, це спричинило появу незначної геомагнітної бурі на Землі. Але все це сталося вже після того, як Місяць на кілька годин закрив собою Сонце Фото: Daily Mail

Спостереження за сонячним випромінюванням допомагають у ранньому виявленні сонячних спалахів, корональних викидів маси й інших явищ, що впливають на космічну погоду. Супутник GOES за допомогою своїх приладів може заздалегідь побачити виверження на Сонці та приблизно за 15 годин до того, як потік плазми досягне Землі, він передає цю інформацію на Землю.

Як уже писав Фокус, космічний апарат Solar Orbiter зміг зафіксувати на Сонці рух "сонячної змії" по його поверхні зі швидкістю 600 000 км/год. Це явище було індикатором появи потужного сонячного спалаху.

Також Фокус писав про те, що на деякий час потужний потік сонячних частинок зміг зробити дірку в магнітосфері Землі, і це спричинило появу незвичайного полярного сяйва.