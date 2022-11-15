Космічний апарат побачив на Сонці "змію", яка рухається зі швидкістю 600 тисяч км/год (відео)

Апарат Solar Orbiter виявив провісника потужного виверження на Сонці.

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Космічний апарат Solar Orbiter, який нещодавно відзначив своєрідний ювілей — 1000 днів у космосі, зміг сфотографувати рух холодніших газів в атмосфері Сонця, які рухалися у вигляді "змії". І ця сонячна змія, як виявилося, була провісником масштабного виверження на Сонці, пише SciTechDaily.

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"Змія", яку виявив під час свого наближення до Сонця космічний апарат Solar Orbiter, є потоком холодної плазми, замкненим лініями магнітного поля в більш гарячому навколишньому середовищі атмосфери Сонця.

Плазма є станом матерії, за якого газ є настільки гарячим, що його електрони залишають атоми, і цей газ стає електрично зарядженим і сприйнятливим до магнітних полів. Весь газ, із якого складається Сонце, є плазмою, тому що температура тут більше за 1 млн градусів за Цельсієм.

[ + – ] Космічний апарат Solar Orbiter, який нещодавно відзначив своєрідний ювілей — 1000 днів у космосі, зміг сфотографувати рух холодніших газів в атмосфері Сонця, які рухалися у вигляді "змії". І ця сонячна змія, як виявилося, була провісником масштабного виверження на Сонці. Фото: Apophis

За словами Девіда Лонга з Лабораторії космічних досліджень Малларда (UCL), що у Великобританії, плазма в цій сонячній змії рухається вздовж особливо довгої лінії магнітного поля Сонця, яка тягнеться від одного боку зірки до іншого. Але через викривлення магнітного поля рух цього потоку плазми також викривлений. Тому це явище нагадує змію, що повзає.

Solar Orbiter спостерігав за рухом цього потоку плазми протягом 3 годин, хоч на відео, яке створили вчені зі знімків апарату, весь рух відбувається дуже швидко. На основі отриманих даних учені дійшли висновку, що сонячна змія, яка складається з плазми, рухалася зі швидкістю 170 км/с або 612 тисяч км/год.

Але найцікавіше, що цей потік плазми, який повз, виник в активній області Сонця, де через деякий час сталося виверження, і в космос вилетіли мільярди тонн плазми. Вчені вважають, що поява цієї змії була своєрідним провісником майбутнього масштабного вибуху на Сонці. Але найголовніше, що Solar Orbiter зміг це все сфотографувати. Як показали дані космічного апарату, це виверження було одним із найсильніших, які спостерігав Solar Orbiter за весь час вивчення Сонця.

За словами Лонга, викид корональний викид маси, яким і було це виверження, вилетів у космос поряд із місцем, де пролітав інший космічний апарат — "Паркер". Він спромігся за допомогою своїх приладів вивчити вміст величезного потоку плазми.

"Такі спостереження, як зробили обидва космічні апарати, дозволяють краще зрозуміти сонячну активність. Адже вона відповідає за космічну погоду й геомагнітні бурі на Землі", — говорить Лонг.

Як уже писав Фокус, апарату Solar Orbiter вдалося підлетіти до Сонця на дуже близьку відстань. Унаслідок такого зближення прилади апарата зробили дивовижні знімки атмосфери Сонця.

Сонячне випромінювання та потоки заряджених сонячних частинок становлять загрозу для людей і Землі в цілому. Але ми маємо захист — магнітне поле. Проте цей захист може не спрацювати, якщо інші космічні явища впливатимуть на нашу планету. Що саме станеться з людьми на Землі та що це за явища, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про нове дослідження, яке пропонує чергове пояснення раптового зниження рівня яскравості знаменитої зірки Бетельгейзе.