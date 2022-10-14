Космічний апарат наблизився до Сонця і показав, як виглядає наша зірка зблизька (відео)

Чергова зустріч апарату Solar Orbiter із Сонцем відбулася 2 дні тому, але тільки зараз він надіслав зображення свого наближення до нашої зірки.

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Нову серію знімків Сонця надіслав на Землю космічний апарат Solar Orbiter, який займається дослідженням нашої зірки. Хоча він зробив черговий дуже близький підліт до Сонця 12 жовтня, на знімках, з яких було створено відеоролик, видно шлях апарату до зірки в період між 20 вересня та 10 жовтня цього року, пише Phys.

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Космічний апарат Solar Orbiter вирушив у подорож до Сонця ще в лютому 2020 року і вперше наблизився до зірки в червні того ж року. Для того щоб підлітати так близько апарату необхідно виконувати певні гравітаційні маневри.

[ + – ] Нову серію знімків Сонця надіслав на Землю космічний апарат Solar Orbiter, який займається дослідженням нашої зірки Фото: Apophis

Нові зображення, які апарат надіслав на Землю, були зроблені до його чергового підльоту до Сонця і з цих знімків вчені з Європейського космічного агентства (ЕКА) створили відеоролик, на якому видно Сонце у всій красі.

Знімки були створені приладами Solar Orbiter на довжині хвилі світла, що складає лише 17 нанометрів. Така довжина хвилі випромінює газ в атмосфері Сонця, який має температуру приблизно 1 млн градусів Цельсія. Враховуючи те, що така довжина хвилі світла не вловима для людського ока, вчені додали штучного кольору Сонцю і воно виглядає як жовта зірка, як багато хто її собі й уявляє.

За словами вчених із ЄКА, наприкінці відеоролика видно деякі стрибки зображення. Це з тим, що у деякі дні апарат не надсилав даних Землю. Хоча сам обсяг цієї інформації, за словами вчених, є просто величезним. Іноді апарату Solar Orbiter, залежно від його розташування в космосі, потрібні дні, і навіть тижні, щоб його дані досягли Землі.

Як уже писав Фокус, апарат Solar Orbiter надіслав на Землю знімки найбільшого викиду плазми на Сонце з тих, які будь-коли бачили вчені.

Також Фокус писав про те, що Solar Orbiter вперше за кілька десятиліть зробив найдетальніше зображення Сонця у найвищій якості.

Нагадуємо, що Solar Orbiter, як уже писав Фокус, зазнав сонячної атаки. Сонце викинуло величезний потік плазми у космос, що зіткнувся з апаратом.

Також Фокус писав про те, що цьому космічному апарату вдалося виявити дуже незвичайне явище, яке провокує прискорення потоків сонячних частинок, що летять у космос.