Космічний апарат виявив на Сонці загадкове явище, яке пришвидшує сонячний вітер

Таке явище вже фіксували датчики іншого космічного апарату, але вперше вдалося отримати його зображення.

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Космічний апарат Європейського космічного агентства Solar Orbiter зміг уперше зняти на камеру загадкове явище магнітного зворотного перемикання на Сонці. Це може пояснити, що змушує сонячні частки набирати величезну швидкість і потоками плазми відлітати в космос, пише Space.

Solar Orbiter, який вивчає Сонце, зокрема його магнітне поле, зміг отримати зображення незвичайної зигзагоподібної структури в сонячній плазмі. Це перше зображення зворотного магнітного перемикання апарат зробив за допомогою приладу METIS.

[ + – ] Космічний апарат Європейського космічного агентства Solar Orbiter зміг вперше зняти на камеру загадкове явище магнітного зворотного перемикання на Сонці Фото: Apophis

Гіпотези про існування магнітного зворотного перемикання на Сонці знайшли своє підтвердження завдяки даним космічного апарату Parker ще у 2018 році. Тоді сонячний зонд виявив зміни у магнітному полі Сонця у верхній оболонці зірки. Але безпосередньо їх не фіксував і не робив зображень жоден апарат, оскільки вони не мали спеціального обладнання.

Той же Parker періодично наближається дуже близько до Сонця на відстань всього кілька мільйонів кілометрів, але жодна камера не може витримати величезної температури, щоб зробити зображення процесу, що відбувається на Сонці. Але Solar Orbiter наближається до Сонця лише на третину відстані Землі від нашої зірки і у нього на борту розміщені потужні прилади для візуалізації та вивчення сонячних процесів.

[ + – ] На зображенні показаний безпосередньо сам активний регіон на Сонці (виділений маленьким квадратом) та явище магнітного зворотного перемикання в короні Сонця (виділено прямокутником) Фото: Apophis

За словами вчених, дивне явище магнітного зворотного перемикання з'являється у сонячному вітрі (потоку плазми), який виривається з активної сонячної плями, де магнітні лінії сильно викривлені та перекручені. Згідно з гіпотезою і моделлю, яку раніше створив фізик Гері Занк з Університету штату Алабама, США, магнітні зворотні перемикання в сонячному вітрі відбуваються над сонячними плямами, коли деякі лінії магнітного поля Сонця розриваються і з'єднуються з магнітними лініями, які пов'язані з міжпланетним магнітним полем системі.

За словами вчених, це явище схоже на помах батога, який звільняє величезну кількість енергії та створює зигзагоподібні структури, що відлітають у космос. Вчені вважають, що магнітне зворотне перемикання може відігравати важливу роль у прискоренні та нагріванні сонячного вітру. І це прискорення спостерігається в потоці плазми досить далеко від Сонця, і поки вчені не мають цього пояснення.

Як уже писав Фокус, минулого тижня космічні апарати зафіксували на Сонці появу серії з 7 спалахів, які з'явилися у різні дні. Внаслідок таких вивержень у космос відлітають потоки сонячних частинок.

Також Фокус писав про те, що сонячний телескоп на Землі зробив чудові зображення Сонця, на яких можна побачити унікальні деталі.