Приголомшливі нові зображення показують Сонце таким, яким ми раніше його не бачили (фото)

Найпотужніший у світі сонячний телескоп зробив нові дуже детальні знімки Сонця.

Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе, який розташований на Гаваях, зробив нові, максимально докладні знімки Сонця. Зокрема, показано зовнішню оболонку нашої зірки під назвою хромосфера, пише ScienceAlert.

Найпотужніший у світі сонячний телескоп зробив нові дуже детальні знімки Сонця. І воно має такий вигляд, яким ми його ще ніколи не бачили. Нові знімки охоплюють регіон хромосфери шириною 82,5 тисячі кілометрів, і це лише невелика частина загального розміру Сонця, діаметр якого становить 1,4 млн км.

Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе лише в лютому 2022 року випустив перші наукові фотографії, хоча процес підготовки до його запуску тривав кілька років. Фокус уже писав про те, як цей телескоп зробив неймовірно докладний знімок сонячної плями, яка за розміром еквівалентна розміру Землі.

На нових зображеннях можна побачити яскраві смужки плазми, що створюють незвичайний візерунок. Також на фото Сонця можна розрізнити особливі опуклості, які мають вигляд бджолиних стільників, і кожна з цих опуклостей має діаметр 1600 км. Щоб уявити розмір знімка, вчені навіть розмістили на одній із фотографій Сонця зображення Землі.

Фото: ScienceAlert

Зовнішню оболонку Сонця, що називається хромосфера, можна побачити лише під час повного сонячного затемнення. Ця оболонка має вигляд червоного кола навколо затемненої зірки. Але за допомогою найпотужнішого у світі сонячного телескопа імені Деніела Іноуе за хромосферою Сонця можна спостерігати завжди. Цей телескоп може побачити на Сонці деталі розміром 60 кв км, це як п'ята частина Харкова.

[ + – ] Зовнішню оболонку Сонця, що називається хромосфера, можна побачити лише під час повного сонячного затемнення. Ця оболонка має вигляд червоного кола навколо затемненої зірки. Фото: wikipedia

Завдяки новим зображенням Сонця та супутнім даним, які одержують учені за допомогою сонячного телескопа, можна буде прогнозувати появу спалахів на Сонці та потужних викидів плазми, що призводять до появи геомагнітних бур на Землі.

[ + – ] На фото Сонця можна розрізнити особливі опуклості, які мають вигляд бджолиних стільників, і кожна з цих опуклостей має діаметр 1600 км. Щоб уявити розмір знімка, вчені навіть розмістили на одній із фотографій Сонця зображення Землі. Фото: ScienceAlert

Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе розташований на вершині вулкана на другому за величиною острові Гаваїв — Мауї. Для корінних мешканців острова цей вулкан має дуже важливе культурне та релігійне значення, і деякі з них вважають образою розміщення тут цього телескопа.

[ + – ] Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе розташований на вершині вулкана на другому за величиною острові Гаваїв — Мауї Фото: wikipedia

За словами вчених, цей наземний телескоп дозволяє заглянути в надра Сонця набагато краще, ніж це роблять деякі космічні апарати. Що стосується космічних апаратів, то Solar Orbiter, як уже писав Фокус, зробив також неймовірно докладні зображення Сонця.

Також під час своїх досліджень цей апарат кілька днів тому зіткнувся з дуже сильним потоком сонячної плазми, як уже писав Фокус.