На Сонці з'явилося 7 спалахів: виверження вже спровокували геомагнітні бурі

Уже кілька днів поспіль Сонце виявляє свою активність у вигляді спалахів і викидів плазми в космос. Деякі з цих потоків досягли Землі.

Космічні апарати, що вивчають Сонце, зафіксували за останні кілька днів серію спалахів на нашій зірці, які супроводжувалися викидами плазми в космос. Лише 6 вересня було відмічено 7 спалахів класу С, а це досить сильні виверження, які можуть спричинити появу на Землі геомагнітних бур різного рівня потужності, пише EarthSky.

Учені вже прогнозували, як писав Фокус, що в сонячній плямі AR3089 цього тижня повинні з'явитися дуже сильні спалахи аж до класу Х, які є найнебезпечнішими для Землі. 5 вересня ця пляма на Сонці себе показала появою кількох спалахів класу М, а ось уже 6 вересня в цій плямі з'явилися 7 спалахів класу С.

Унаслідок цих спалахів у космос вирвалися потоки сонячних частинок, які швидко досягли Землі, і вчені говорять про появу геомагнітної бурі класу G1 та G2. Це досить помірна буря, і не було повідомлень про те, що вона порушили роботу зв'язку або навігаційних приладів.

У результаті зіткнення ці потоків плазми з атмосферою Землі в різних регіонах планети з'явилися неймовірно барвисті полярні сяйва. Фокус уже писав про те, що одне з таких полярних сяйв спостерігали астронавти МКС, і NASA навіть оприлюднило відеоролик, які ці явища на Землі з космосу.

Хоча прогнози вчених щодо дуже потужних спалахів у сонячній плямі AR3089 і не виправдалися, на Сонці зростає активність у плямі AR3096. І це лише одна з чотирьох потенційно активних плям, де можуть статися виверження найближчими днями.

[ + – ] Хоча прогнози вчених щодо дуже потужних спалахів у сонячній плямі AR3089 і не виправдалися, на Сонці зростає активність у плямі AR3096. І це лише одна з чотирьох потенційно активних плям, де можуть статися виверження найближчими днями. Фото: NASA

Наприклад, учені, які займаються прогнозуванням космічної погоди, вважають, що вже 8 вересня з високою ймовірністю на Сонці з'являться спалахи класу С, хоча це можуть бути спалахи класу М. Учені точно впевнені, що спалахів класу Х найближчими днями очікувати не варто.

Також учені вважають, що геомагнітна буря, спричинена попередніми подіями на Сонці, протримається до кінця дня 7 вересня й також упливатиме на нас 8 вересня. Навіть якщо на Сонці з'являться виверження класу С уже 8 вересня, то вчені вважають, що потоки плазми з більшою ймовірністю відлетять не на Землю. Але, як і з прогнозуванням спалахів, точно сказати про спрямування їхнього удару досить складно. Тому помірні геомагнітні бурі можуть виникнути на Землі 9 чи 10 вересня.