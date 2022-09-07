На Солнце появилось 7 вспышек: извержения уже спровоцировали геомагнитные бури

Уже несколько дней подряд Солнце проявляет свою активность в виде вспышек и выбросов плазмы в космос. Некоторые их этих потоков достигли Земли.

Космические аппараты, которые изучают Солнце, зафиксировали за последние несколько дней серию вспышек на нашей звезде, которые сопровождались выбросами плазмы в космос. Только 6 сентября было замечено 7 вспышек класса С, а это достаточно сильные извержения, которые могут вызвать появление на Земле геомагнитных бурь разного уровня мощности, пишет EarthSky.

Ученые уже прогнозировали, как писал Фокус, что в солнечном пятне AR3089 на этой неделе должны появится очень сильные вспышки вплоть до класса Х, которые являются самыми опасными для Земли.И 5 сентября это пятно на Солнце себя проявило появлением нескольких вспышек класса М, а вот уже 6 сентября в этом пятне появились 7 вспышек класса С.

В результате этих вспышек в космос вырвались потоки солнечных частиц, которые быстро достигли Земли и ученые говорят о появлении геомагнитной бури класса G1 и G2. Это достаточно умеренные бури и не было сообщений о том, что они нарушили работу связи или навигационных приборов.

Точно известно о том, что в результате столкновения эти потоков плазмы с атмосферой Земли в разных регионах планеты появились невероятно красочные полярные сияния. Фокус уже писал о том, что одно из таких полярных сияний наблюдали астронавты МКС и NASA даже обнародовало видеоролик, как выглядят эти явления на Земле из космоса.

Хотя прогнозы ученых касательно очень мощных вспышек в солнечном пятне AR3089 и не оправдались, на Солнце возрастает активность в пятне AR3096. И это только одно из четырех потенциально активных пятен, в которых могут произойти извержения в ближайшие дни.

[ + – ] Хотя прогнозы ученых касательно очень мощных вспышек в солнечном пятне AR3089 и не оправдались, на Солнце возрастает активность в пятне AR3096. И это только одно из четырех потенциально активных пятен, в которых могут произойти извержения в ближайшие дни Фото: NASA

Например, ученые, которые занимаются прогнозированием космической погоды, считают, что уже 8 сентября с высокой вероятностью на Солнце появятся вспышки класса С, хотя это могут быть и вспышки класса М. Ученые точно уверены, что вспышек класса Х в ближайшие дни ожидать не стоит.

Также ученые считают, что геомагнитная буря, вызванная предыдущими событиями на Солнце, продержится до конца дня 7 сентября и также будет влиять на нас 8 сентября. Даже если на Солнце появятся извержения класса С уже 8 сентября, то ученые считают, что потоки плазмы с большей вероятностью улетят не в сторону Земли. Но, как и с прогнозированием вспышек, точно сказать о направлении их удара достаточно сложно. Поэтому умеренные геомагнитные бури могут появиться на Земле 9 или 10 сентября.