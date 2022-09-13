Космический аппарат обнаружил на Солнце загадочное явление, которое ускоряет солнечный ветер

Подобное явление уже фиксировали датчики другого космического аппарата, но впервые удалось получить его изображение.

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Космический аппарат Европейского космического агентства Solar Orbiter смог впервые заснять на камеру загадочное явление магнитного обратного переключения на Солнце. Это явление может объяснить, что заставляет солнечные частицы набирать огромную скорость и в виде потоков плазмы улетать в космос, пишет Space.

Solar Orbiter, который изучает Солнце, в том числе и его магнитное поле, смог получить изображение необычной зигзагообразной структуры в солнечной плазме. Это первое изображение магнитного обратного переключения аппарат сделал с помощью прибора METIS.

[ + – ] Космический аппарат Европейского космического агентства Solar Orbiter смог впервые заснять на камеру загадочное явление магнитного обратного переключения на Солнце Фото: ESA

Гипотезы о существовании магнитного обратного переключения на Солнце нашли свое подтверждение благодаря данным космического аппарата Parker еще в 2018 году. Тогда солнечный зонд обнаружил изменения в магнитном поле Солнца в верхней оболочке звезды. Но напрямую их не фиксировал и не делал изображений ни один аппарат, так как у них не было специального оборудования.

Тот же Parker периодически приближается очень близко к Солнцу на расстояние всего в несколько миллионов километров, но ни одна камера не может выдержать огромной температуры, чтобы сделать изображение происходящего на Солнце процесса. Но Solar Orbiter приближается к Солнцу только на треть расстояния Земли от нашей звезды и у него на борту размещены мощные приборы для визуализации и изучения солнечных процессов.

[ + – ] На изображении показан непосредственно сам активный регион на Солнце (выделен маленьким квадратом) и явление магнитного обратного переключения в короне Солнца (выделено прямоугольником) Фото: ESA

По словам ученых, странное явление магнитного обратного переключения появляется в солнечном ветре (потоке плазмы), который вырывается из активного солнечного пятна, где магнитные линии сильно искривлены и перекручены. Согласно гипотезе и модели, которую ранее создал физик Гэри Занк из Университета штата Алабама, США, магнитные обратные переключения в солнечном ветре происходят над солнечными пятнами, когда некоторые линии магнитного поля Солнца разрываются и соединяются с магнитными линиями, которые связаны с межпланетным магнитным полем в Солнечной системе.

По словам ученых, это явление похоже на взмах кнута, который освобождает огромное количество энергии и создает зигзагообразные структуры, улетающие в космос. Ученые считают, что магнитное обратное переключение может играть важную роль в ускорении и нагреве солнечного ветра. И это ускорение наблюдается в потоке плазмы довольно далеко от Солнца, и пока у ученых нет этому объяснения.

Как уже писал Фокус, на прошлой неделе космические аппараты зафиксировали на Солнце появление серии из 7 вспышек, которые появились в разные дни. В результате таких извержений в космос улетают потоки солнечных частиц.

Также Фокус писал о том, что солнечный телескоп на Земле сделал потрясающие изображения Солнца, на которых можно увидеть уникальные подробные детали.