Космический аппарат приблизился к Солнцу и показал, как выглядит наша звезда вблизи (видео)

Очередная встреча аппарата Solar Orbiter с Солнцем состоялась 2 дня назад, но только сейчас он прислал изображения своего приближения к нашей звезде.

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Новую серию снимков Солнца прислал на Землю космический аппарат Solar Orbiter, который занимается исследованием нашей звезды. Хотя он совершил очередной очень близкий подлет к Солнцу 12 октября, на снимках, из которых был создан видеоролик, виден путь аппарата к звезде в период между 20 сентября и 10 октября этого года, пишет Phys.

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Космический аппарат Solar Orbiter отправился в путешествие к Солнцу еще в феврале 2020 года и впервые он приблизился к звезде в июне того же года. Для того, чтобы подлетать так близко аппарату необходимо выполнять определенные гравитационные маневры.

[ + – ] Новую серию снимков Солнца прислал на Землю космический аппарат Solar Orbiter, который занимается исследованием нашей звезды Фото: ESA

Новые изображения, которые аппарат прислал на Землю были сделаны до его очередного подлета к Солнцу и из этих снимков ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) создали видеоролик, на котором видно Солнце во всей красе.

Снимки были созданы приборами Solar Orbiter на длине волны света, которая составляет всего 17 нанометров. Такая длину волны излучает газ в атмосфере Солнца, который имеет температуру в примерно 1 млн градусов Цельсия. Учитывая то, что такая длина волны света не уловима для человеческого глаза, ученые добавили искусственный цвет Солнцу и оно выглядит как желтая звезда, как многие ее себе и представляют.

По словам ученых из ЕКА, в конце видеоролика видны некоторые скачки изображения. Это связано с тем, что в некоторые дни аппарат не присылал данных на Землю. Хотя сам объем этой информации, по словам ученых, просто огромен. Иногда аппарату Solar Orbiter, в зависимости от его местоположения в космосе требуются дни, и даже недели, чтобы его данные достигли Земли.

Как уже писал Фокус, аппарат Solar Orbiter прислал на Землю снимки самого большого выброса плазмы на Солнце из тех, которые когда-либо видели ученые.

Также Фокус писал о том, что Solar Orbiter впервые за несколько десятилетий сделал самое детальное изображение Солнца в самом высоком разрешении.

Напоминаем, что Solar Orbiter, как уже писал Фокус, подвергся солнечной атаке. Солнце выбросило огромный поток плазмы в космос, который столкнулся с аппаратом.

Также Фокус писал о том, что этому космическому аппарату удалось обнаружить очень необычное явление, которое провоцирует ускорение потоков солнечных частиц, летящих в космос.