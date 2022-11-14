Наднові та первинні чорні діри: космічні явища, які можуть знищити людство

Вчені вважають, що такі явища зазвичай раптові та смертоносні для людства, але чи варто їх боятися вже зараз?

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Наша планета постійно піддається впливу різних космічних явищ. Наприклад, самі потоки сонячних частинок постійно бомбардують Землю і спричиняють геомагнітні бурі. Але існують такі космічні явища, які можуть з'явитися раптово і просто якщо не знищать людство, але завдадуть йому істотної шкоди. Хоча існує і невелика ймовірність того, що Земля потрапляє в зону впливу цих явищ, вивчаючи їх, вчені можуть дізнатися більше про Всесвіт, його походження і, можливо, навіть про еволюцію життя на нашій планеті, пише Express.

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Гамма-сплески

Гамма-сплесками астрономи називають величезний викид високоенергійного випромінювання. Він може з'явитися після зіткнення двох нейтронних зірок, двох чорних дір або чорної діри з нейтронною зіркою. Також таке випромінювання може виникнути під час вибухів наднових. Такий вибух відбувається, коли величезна зірка закінчує свій життєвий цикл і стискається до маленьких розмірів, разом з тим викидаючи у космос усі зовнішні шари. В результаті з'являються або нейтронні зірки, або чорні діри.

За словами вчених із Європейського космічного агентства (ЄКА), зараз існують теорії, які припускають, що такий гамма-сплеск може запросто знищити будь-який об'єкт, який знаходиться на шляху викиду випромінювання на відстані 200 світлових років.

Тобто теоретично, якщо джерело гамма-сплеску буде на цій відстані від нашої планети, то вона буде знищена. Але інші теорії припускають, що такий потік випромінювання не зруйнує планету, але озоновий шар точно зникне.

[ + – ] За словами вчених із Європейського космічного агентства (ЄКА), зараз існують теорії, які припускають, що такий гамма-сплеск може запросто знищити будь-який об'єкт, який знаходиться на шляху викиду випромінювання на відстані 200 світлових років Фото: NASA

А це призведе до того, що сонячне випромінювання буде надто сильним, що спричинить не лише масову появу ракових захворювань у людей, а й зміни структури ДНК людини. Тобто відбудуться генетичні зміни.

За словами Норберт Шартель з ЄКА, у нашій галактиці багато залишків наднових, що говорить про те, що таких гамма-сплесків раніше також з'являлася велика кількість. Але вчений вважає, що поруч із Землею, на відстані 200 світлових років, немає зірок, які найближчим часом стануть надновими. Тому боятися нема чого.

З іншого боку, вчені вважають, що наша планета вже зазнавала впливу гамма-випромінювання, і це відбувалося приблизно кожні 5 млн років. Це означає, що за всю історію Землі гамма-сплески все ж таки досягали планети приблизно 1000 разів.

Наднові

Вибух старої зірки, який називається надновою, небезпечний ще й тим, що в результаті виділяється величезна кількість рентгенівського випромінювання. Ян Брантон з Університету штату Іллінойс вважає, що таке випромінювання, яке виходить з хмари газу та пилу, що залишилося після вибуху, може бути смертельно небезпечним для людства.

За словами вченого, особливу небезпеку має рентгенівське випромінювання, яке з'явилося на відстані до 160 світлових років від Землі. Якщо таке випромінювання досягне планети, це також призведе до зникнення озонового шару.

[ + – ] Вибух старої зірки, який називається надновою, небезпечний ще й тим, що в результаті виділяється величезна кількість рентгенівського випромінювання Фото: ScienceAlert

Вчені вже виявили на Землі ознаки того, що кілька мільйонів років така подія все ж таки могла статися. Хоча це не спричинило повного знищення захисної оболонки планети.

Наприклад, зараз астрономам відомо, що Сонячна система знаходиться в області космосу, яка називається "Місцева бульбашка". Це область розрідженого гарячого газу міжзоряному просторі. Ця бульбашка з'явилася в результаті вибуху 15 наднових приблизно 15 млн років тому. Тобто ці вибухи могли завдати потенційного удару рентгенівськими променями по атмосфері Землі.

"Я вважаю, що рентгенівське випромінювання від цих наднових вплинуло на Землю і потенційно зіграло роль в еволюції самого життя на планеті", — говорить Брантон.

Первинні чорні діри

Чорні діри самі по собі є загадковими об'єктами, обрій подій яких не може залишити навіть світло, що вже говорити про первинні чорні діри. Багато вчених дотримуються погляду, що в ранній історії Всесвіту чорні діри не могли з'явитися. Це стало можливим лише після вибухів перших зірок.

Але деякі фізики, зокрема й Стівен Гокінг, ще у другій половині 20 століття припустили, що чорні діри могли утворитися невдовзі після Великого вибуху. Тобто деякі області простору могли стиснутись самі по собі та утворити первинні чорні діри.

Прихильники цієї теорії вважають, що саме в цих чорних дірах знаходиться загадкова темна матерія, яка становить більшу частину нашого Всесвіту. Також ці вчені вважають, що дані чорні діри сприяли появі перших зірок та галактик. Поки первинні чорні діри залишаються лише гіпотетичним об'єктом, але їх може виявити космічний телескоп Вебба, а також новий детектор гравітаційних хвиль (які випускають чорні діри) під назвою LISA.

[ + – ] Чорні діри самі по собі є загадковими об'єктами, обрій подій яких не може залишити навіть світло, що вже говорити про первинні чорні діри. Багато вчених дотримуються точки зору, що в ранній історії Всесвіту чорні дірки не могли з'явитися. Це стало можливим лише після вибухів перших зірок Фото: New Atlas

За словами Аві Леба з Гарвардського університету, такі первинні чорні діри можуть становити частину невидимої темної матерії нашого Всесвіту та потенційно можуть зіткнутися із Землею. Хоча зараз найімовірніше вони вже випарувалися через випромінювання Гокінга (це випромінювання, яке випускає чорна діра і втрачає частину своєї маси), тому є об'єктами з діаметром не більшим за 1 км.

За словами Леба, шанс зіткнення такого об'єкта із Землею дуже малий. Але якби це сталося, а проходження чорної діри крізь планету займе всього 0,01 мілісекунди, то всі люди просто згоріли б миттєво. Але найцікавіше те, що сама Земля особливо не постраждає. На неї чекає лише підвищена сейсмічна активність, тобто землетруси.

Про первинні діри та про теорію Гокінга, яка їх стосується, Фокус уже писав. Зокрема йшлося про дослідження, метою якого було перевірити теорію знаменитого фізика.

Також Фокус писав про нову теорію, яка припускає, що перші зірки у Всесвіті з'явилися з космічних млинців.