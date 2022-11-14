Сверхновые и первичные черные дыры: космические явления, которые могут уничтожить человечество

Ученые считают, что такие явления обычно внезапны и смертоносны для человечества, но стоит ли их боятся уже сейчас?

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Наша планета постоянно подвергается влиянию разных космических явлений. Например, те же потоки солнечных частиц постоянно бомбардируют Землю и вызывают геомагнитные бури. Но существуют такие космические явления, которые могут появиться внезапно и запросто если не уничтожат человечество, но нанесут ему существенный вред. Хотя существует и небольшая вероятность того, что Земля попадает в зону влияния этих явлений, изучая их, ученые могут узнать больше о Вселенной, ее происхождении и, возможно, даже об эволюции жизни на нашей планете, пишет Express.

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Гамма-всплески

Гамма-всплесками астрономы называют огромный выброс высокоэнергичного излучения. Он может появиться после столкновения двух нейтронных звезд, двух черных дыр или черной дыры с нейтронной звездой. Также такое излучение может возникнуть во время взрывов сверхновых. Такой взрыв происходит, когда огромная звезда заканчивает свой жизненный цикл и сжимается до маленьких размеров, при этом выбрасывая в космос все свои внешние слои. В результате появляются либо нейтронные звезды, либо черные дыры.

По словам ученых из Европейского космического агентства (ЕКА), сейчас существуют теории, которые предполагают, что такой гамма-всплеск может запросто уничтожить любой объект, который находится на пути выброса излучения на расстоянии в 200 световых лет.

То есть, теоретические, если источник гамма всплеска будет находиться на этом расстоянии от нашей планеты, то она будет уничтожена. Но другие теории предполагают, что такой поток излучения не разрушит планету, но озоновый слой точно исчезнет.

[ + – ] По словам ученых из Европейского космического агентства (ЕКА), сейчас существуют теории, которые предполагают, что такой гамма-всплеск может запросто уничтожить любой объект, которые находится на пути выброса излучения на расстоянии в 200 световых лет Фото: NASA

А это приведет к тому, что солнечное излучение будет слишком сильным, что приведет не только к массовому появлению раковых заболеваний у людей, но и к изменению структуры ДНК человека. То есть произойдут генетические изменения.

По словам Норберт Шартель из ЕКА, в нашей галактике много остатков сверхновых, что говорит о том, что таких гамма-всплесков раньше также появлялось большое количество. Но ученый считает, что рядом с Землей, на расстоянии в 200 световых лет, нет звезд, которые в ближайшее время станут сверхновыми. Поэтому бояться нечего.

С другой стороны, ученые считают, что наша планета уже подвергалась влиянию гамма-излучения и это происходило примерно каждые 5 млн лет. Это значит, что за всю историю Земли гамма-всплески все же достигали планеты примерно 1000 раз.

Сверхновые

Взрыв старой звезды, который называется сверхновой, опасен еще и тем, что в результате выделяется огромное количество рентгеновского излучения. Ян Брантон из Университета штата Иллинойс считает, что такое излучение, которое выходит из облака газа и пыли, которое осталось после взрыва, может также быть смертельно опасным для человечества.

По словам ученого, особенную опасность несет рентгеновское излучение, которое появилось на расстоянии до 160 световых лет от Земли. Если такое излучение достигнет планеты, то это также приведет к исчезновению озонового слоя.

[ + – ] Взрыв старой звезды, который называется сверхновой, опасен еще и тем, что в результате выделяется огромное количество рентгеновского излучения Фото: ScienceAlert

Ученые уже обнаружили на Земле признаки того, что несколько миллионов лет такое событие все же могло произойти. Хотя это не привело к полному уничтожению защитной оболочки планеты.

Например, сейчас астрономам известно, что Солнечная система находится в области космоса, которая называется "Местный пузырь". Это область разреженного горячего газа в межзвездном пространстве. Этот пузырь появился в результате взрыва 15 сверхновых примерно 15 млн лет назад. То есть эти взрывы могли нанести потенциальный удар рентгеновскими лучами по атмосфере Земли.

"Я считаю, что рентгеновское излучение от этих сверхновых оказало сильное влияние на Землю и потенциально сыграло роль в эволюции самой жизни на планете", — говорит Брантон.

Первичные черные дыры

Черные дыры сами по себе являются загадочными объектами, горизонт событий которых не может покинуть даже свет, что уж говорить о первичных черных дырах. Многие ученые придерживаются точки зрения, что в ранней истории Вселенной черные дыры не могли появиться. Это стало возможным только после взрывов самых первых звезд.

Но некоторые физики, в том числе и Стивен Хокинг, еще во второй половине 20 века предположили, что черные дыры могли образоваться вскоре после Большого взрыва. То есть некоторые области пространства могли сжаться сами по себе и образовать первичные черные дыры.

Приверженцы этой теории считают, что именно в этих черных дырах находится загадочная темная материя, которая составляет большую часть нашей Вселенной. Также эти ученые считают, что данные черные дыры способствовали появлению первых звезд и галактик. Пока что первичные черные дыры остаются только гипотетическим объектом, но их может обнаружить космический телескоп Уэбба, а также новый детектор гравитационных волн (которые как раз и выпускают черные дыры) под названием LISA.

[ + – ] Черные дыры сами по себе являются загадочными объектами, горизонт событий которых не может покинуть даже свет, что уж говорить о первичных черных дырах. Многие ученые придерживаются точки зрения, что в ранней истории Вселенной черные дыры не могли появиться. Это стало возможным только после взрывов самых первых звезд Фото: New Atlas

По словам Ави Леба из Гарвардского университета, такие первичные черные дыры могут составлять часть невидимой темной материи нашей Вселенной и потенциально могут столкнуться с Землей. Хотя на данный момент скорее всего, они уже испарились из-за излучения Хокинга (это излучение, которое выпускает черная дыра и теряет часть своей массы), поэтому являются объектами с диаметром не больше 1 км.

По словам Леба, шанс столкновения такого объекта с Землей очень мал. Но если бы это произошло, а прохождение черной дыры сквозь планету займет всего 0,01 миллисекунды, то все люди просто бы сгорели в мгновение ока. Но самое интересное, что сама Земля особо не пострадает. Ее ожидает только повышенная сейсмическая активность, то есть землетрясения.

О первичных дырах и о теории Хокинга, которая их касается, Фокус уже писал. В частности, речь шла об исследовании, целью которого было проверить теорию знаменитого физика.

Также Фокус писал о новой теории, которая предполагает, что первые звезды во Вселенной появились из космических блинов.