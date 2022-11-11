Учені з'ясували, як формувалися перші зірки: всі вони були частиною космічних млинців

Нове дослідження передбачає, що перші зірки могли утворитися не окремо, а як крихітні ділянки гігантських, схожих на млинці, листів.

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У новій статті для журналу Astrophysical Journal Letters, яка ще не пройшла повну рецензію, міжнародна група вчених пропонує нову теорію утворення перших зірок. Учені вважають, що вони могли сформуватися не окремо, а як крихітні ділянки гігантських, схожих на млинці, листів. Отже, це призвело б до появи справді гігантських зірок, які зможе виявити космічний телескоп Вебба, пише Space.

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Більшість нашого Всесвіту, як вважають учені, займає таємнича темна матерія. Але досі невідомо, з чого вона складається.

Холодна темна матерія

Відповідно до теорії про холодну темну матерію, яка є основною для нинішньої космологічної моделі Всесвіту, цей вид темної матерії складається з якоїсь екзотичної частки, яка зазвичай рухається набагато повільніше за швидкість світла. Але ця теорія має свої недоліки.

Наприклад, модель холодної темної матерії передбачає наявність набагато більшої кількості речовини в центрах галактик, ніж спостерігають астрономи, і передбачає набагато більше маленьких галактик-супутників, ніж можна виявити.

Одним зі способів усунути цей недолік — це зробити холодну темну матерію трохи "нечіткою". Якщо темна матерія складається з неймовірно крихітних частинок, вона буде досить легкою, щоб її квантово-механічна хвилеподібна природа проявилася у великих масштабах. Отже, замість того, щоб ці частинки існували у вигляді окремих точок, вони розкидані по областях космосу до 1000 світлових років. Так нечітка структура темної матерії не дозволяє їй будувати структури розміром менше за 1000 світлових років.

[ + – ] У новій статті для журналу Astrophysical Journal У новій статті для журналу Astrophysical Journal Letters, яка ще не пройшла повну рецензію, міжнародна група вчених пропонує нову теорію утворення перших зірок. Учені вважають, що вони могли сформуватися не окремо, а як крихітні ділянки гігантських, схожих на млинці, листів., яка ще не пройшла повну рецензію, міжнародна група вчених пропонує нову теорію освіти перших зірок. Вчені вважають, що вони могли сформуватися не окремо, а як крихітні ділянки гігантських, схожих на млинці, листів Фото: SciTechDaily

Екзотична темна матерія

У новій статті вчені описують свою модель раннього Всесвіту та появи перших зірок. Вони припустили, що темна матерія є "нечіткою", і це змінює еволюцію звичайної матерії та розвиток зірок.

Для утворення зірок і галактик потрібна темна матерія. Оскільки Всесвіт постійно розширюється, потрібна гравітація, щоб потік газу з'єднався разом, став дуже щільним, і в результаті синтезу утворилася зірка. Але в Усесвіті недостатньо звичайної матерії, щоб це сталося. Своєрідним гравітаційним тягачем виступає темна матерія, яка притягує досить звичайну матерію для утворення зірок і галактик. Тому якщо змінити властивості темної матерії, значить, еволюція зірок і галактик також зміниться.

Космічні млинці

Моделювання вчених показало, що коли темна матерія стає нечіткою, це змінює уявлення про те, як формуються зірки. У моделі холодної темної матерії зірки спочатку з'являються глибоко всередині маленьких ділянок, розкиданих по всьому космосу. Але з нечіткої темної матерії спочатку формуються гігантські двовимірні листи, що нагадують млинці.

Потім млинець швидко розпадається на окремі ділянки, які зрештою перетворюються на зірки. Але через те, що в цих млинців дуже велика маса і вони так швидко руйнуються, перші зірки виявляються набагато більші, ніж передбачає модель холодної темної матерії. Ці перші зірки можуть досягати маси, яка в мільйон разів більша за масу Сонця. Хоча холодна темна матерія може створювати зірки з масою, в сотні разів більшою за масу Сонця.

За словами вчених, через те, що перші зірки мають такі величезні розміри, вони не можуть довго існувати й вибухають надновими. Коли це сталося та зникли космічні млинці, тільки після цього почалося нормальне формування зірок, і Всесвіт став таким, яким ми його знаємо зараз, вважають учені.

Хоча космічний телескоп Вебба зможе побачити ці перші зірки, він може отримати зображення деяких із перших галактик, у яких могли зберегтися залишки цих перших зірок. А якщо він їх не побачить, це може підтвердити нову теорію вчених про те, що перші зірки з'явилися дуже швидко й так само швидко зникли. Хоча все ще є шанс виявити хоча б випромінювання найперших наднових.

Фокус уже писав про те, що вчені перевірили теорію відносності Ейнштейна в космічному масштабі та виявили в ній нестиковки.