Таємниче "зникнення" Бетельгейзе: вчені пояснюють те, що сталося, втручанням ззовні

Нове дослідження передбачає, що гігантська зірка могла змінити свою яскравість через агресивного блукаючого сусіда.

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Три роки тому астрономи зафіксували дивну подію, яка сталася з дуже яскравою зіркою, яка є червоним надгігантом. Кілька місяців учені могли бачити, що в Бетельгейзе значно знизилася її яскравість, якщо бути точнішим, цей показник упав на 60%. Досі вчені припускають, що могло статися з цією зіркою, яка готується перетворитися на наднову. Нове дослідження групи американських учених, яке було опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передбачає, що за потемнінням Бетельгейзе стоїть блукаючий космічний монстр, пише Space.

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Червоний надгігант Бетельгейзе знаходиться в сузір'ї Оріона на відстані приблизно від 500 до 600 світлових років від нас. Це одна з найяскравіших зірок на нічному небі, і вона настільки величезна, що якби була в Сонячній системі, то займала б простір аж до Юпітера.

[ + – ] Червоний надгігант Бетельгейзе знаходиться в сузір'ї Оріона на відстані приблизно від 500 до 600 світлових років від нас. Це одна з найяскравіших зірок на нічному небі, і вона настільки величезна, що якби знаходилася в Сонячній системі, то займала б простір аж до Юпітера Фото: NASA

Ця зірка вже знаходиться в стадії передсмертної агонії, адже її внутрішні процеси змушують зірку розширятися і в майбутньому вона вибухне надновою. Незважаючи на те, що Бетельгейзе відносно холодна зірка, вона випромінює величезну кількість світла, тому дуже яскрава.

[ + – ] Із жовтня 2019 року до лютого 2020 року Бетельгейзе різко потьмяніла приблизно до двох третин своєї нормальної яскравості. Цю подію астрономи назвали Великим потемнінням і припустили, що вона незабаром вибухне як наднова II типу Фото: ESO

Тому подія, яка сталася наприкінці 2019 року, коли її яскравість впала приблизно на 60%, стала справжньою несподіванкою для вчених. Цю зміну яскравості зірки астрономи назвали "Велика потемніння". Раптом розпочавшись затемнення зірки так само раптово припинилося за кілька місяців.

З того часу вчені висувають все нові й нові теорії, в яких вони намагаються пояснити, що сталося з цією гігантською зіркою.

Одна з теорій, про яку вже писав Фокус, припускає, що на Бетельгейзе сталося масштабне виверження, під час якого в космос було викинуто кілька сотень мільярдів тонн речовини. Ця речовина утворила своєрідну хмару, яка й закрила Бетельгейзе, завдяки чому астрономи могли помітити значне зниження її яскравості.

Інша теорія, про яку писав Фокус, говорить про те, що температура поверхні Бетельгейзе знизилася, а значить зменшилася і її яскравість. Хоча в цьому дослідженні йдеться також про утворення хмари з пилу навколо зірки.

[ + – ] Фото Бетельгейзе, отримана за допомогою наземної обсерваторії ALMA Фото: wikipedia

Але нове дослідження американських учених припускає, що за потемнінням Бетельгейзе стоїть інший космічний об'єкт. За словами вчених, у деяких зірок, які обертаються занадто швидко, їх поверхня ніби випинається на екваторі. Через це в цих частинах зірки температура її поверхні знижується і відповідно зменшується яскравість. Тому такі зірки здаються яскравішими на полюсах, ніж в екваторіальній частині.

Але Бетельгейзе не обертається настільки швидко, щоб цей чинник міг вплинути на зміну її яскравості. Але таку опуклість на екваторі зірки все ж таки міг створити об'єкт, що пролітає повз. Учені вважають, що не дуже масивна блукаюча чорна діра могла наблизитися до Бетельгейзе і під дією своєї гравітації викликала тяжіння частини речовини зірки, чим і створила опуклість, про яку сказано вище.

Завдяки цьому, як вважають учені, яскравість Бетельгейзе змінилася не тільки на екваторі, а й на всій її поверхні. І щойно блукаюча чорна діра покинула околиці зірки, та повернулася до нормального стану.

[ + – ] Таким побачив Бетельгейзе космічний телескоп Габбл Фото: NASA

Водночас учені вважають, що впливом чорної діри не можна пояснити зниження яскравості Бетельгейзе на 60%. Але наближення чорної діри могло викликати сильні виверження на зірці, завдяки яким стався викид її речовини, який і закрив її для огляду із Землі.

Американські астрономи вважають, що потемніння Бетельгейзе було наслідком впливу цих двох чинників: і опуклості, і появи зоряних вибухів. У будь-якому випадку, за цим стоїть чорна дірка.

Це лише чергова теорія, і астрономи, можливо, ніколи точно не дізнаються, що сталося з Бетельгейзе 3 роки тому.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, яку форму насправді має наш Всесвіт. Їхні висновки здаються неймовірними, але наукові спостереження підтверджують той факт, який неможливо навіть уявити.