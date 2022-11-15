Таємниче "зникнення" Бетельгейзе: вчені пояснюють те, що сталося, втручанням ззовні
Нове дослідження передбачає, що гігантська зірка могла змінити свою яскравість через агресивного блукаючого сусіда.
Три роки тому астрономи зафіксували дивну подію, яка сталася з дуже яскравою зіркою, яка є червоним надгігантом. Кілька місяців учені могли бачити, що в Бетельгейзе значно знизилася її яскравість, якщо бути точнішим, цей показник упав на 60%. Досі вчені припускають, що могло статися з цією зіркою, яка готується перетворитися на наднову. Нове дослідження групи американських учених, яке було опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передбачає, що за потемнінням Бетельгейзе стоїть блукаючий космічний монстр, пише Space.
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Червоний надгігант Бетельгейзе знаходиться в сузір'ї Оріона на відстані приблизно від 500 до 600 світлових років від нас. Це одна з найяскравіших зірок на нічному небі, і вона настільки величезна, що якби була в Сонячній системі, то займала б простір аж до Юпітера.
Ця зірка вже знаходиться в стадії передсмертної агонії, адже її внутрішні процеси змушують зірку розширятися і в майбутньому вона вибухне надновою. Незважаючи на те, що Бетельгейзе відносно холодна зірка, вона випромінює величезну кількість світла, тому дуже яскрава.
Тому подія, яка сталася наприкінці 2019 року, коли її яскравість впала приблизно на 60%, стала справжньою несподіванкою для вчених. Цю зміну яскравості зірки астрономи назвали "Велика потемніння". Раптом розпочавшись затемнення зірки так само раптово припинилося за кілька місяців.
З того часу вчені висувають все нові й нові теорії, в яких вони намагаються пояснити, що сталося з цією гігантською зіркою.
- Одна з теорій, про яку вже писав Фокус, припускає, що на Бетельгейзе сталося масштабне виверження, під час якого в космос було викинуто кілька сотень мільярдів тонн речовини. Ця речовина утворила своєрідну хмару, яка й закрила Бетельгейзе, завдяки чому астрономи могли помітити значне зниження її яскравості.
- Інша теорія, про яку писав Фокус, говорить про те, що температура поверхні Бетельгейзе знизилася, а значить зменшилася і її яскравість. Хоча в цьому дослідженні йдеться також про утворення хмари з пилу навколо зірки.
Але нове дослідження американських учених припускає, що за потемнінням Бетельгейзе стоїть інший космічний об'єкт. За словами вчених, у деяких зірок, які обертаються занадто швидко, їх поверхня ніби випинається на екваторі. Через це в цих частинах зірки температура її поверхні знижується і відповідно зменшується яскравість. Тому такі зірки здаються яскравішими на полюсах, ніж в екваторіальній частині.
Але Бетельгейзе не обертається настільки швидко, щоб цей чинник міг вплинути на зміну її яскравості. Але таку опуклість на екваторі зірки все ж таки міг створити об'єкт, що пролітає повз. Учені вважають, що не дуже масивна блукаюча чорна діра могла наблизитися до Бетельгейзе і під дією своєї гравітації викликала тяжіння частини речовини зірки, чим і створила опуклість, про яку сказано вище.
Завдяки цьому, як вважають учені, яскравість Бетельгейзе змінилася не тільки на екваторі, а й на всій її поверхні. І щойно блукаюча чорна діра покинула околиці зірки, та повернулася до нормального стану.
Водночас учені вважають, що впливом чорної діри не можна пояснити зниження яскравості Бетельгейзе на 60%. Але наближення чорної діри могло викликати сильні виверження на зірці, завдяки яким стався викид її речовини, який і закрив її для огляду із Землі.
Американські астрономи вважають, що потемніння Бетельгейзе було наслідком впливу цих двох чинників: і опуклості, і появи зоряних вибухів. У будь-якому випадку, за цим стоїть чорна дірка.
Це лише чергова теорія, і астрономи, можливо, ніколи точно не дізнаються, що сталося з Бетельгейзе 3 роки тому.
Як уже писав Фокус, учені розповіли, яку форму насправді має наш Всесвіт. Їхні висновки здаються неймовірними, але наукові спостереження підтверджують той факт, який неможливо навіть уявити.