Бетельгейзе приходить до тями. Вчені пояснили, куди "зникала" зірка із сузір'я Оріона

Вчені представили нове пояснення того, що сталося з гігантською зіркою, яка в майбутньому стане надновою.

Нове дослідження американських вчених пропонує своє пояснення того, що сталося з яскравим червоним надгігантом у сузір'ї Оріону у 2019 році. Також вчені вважають, що після катастрофічної події зірка все ще відновлюється, а найголовніше вибуху наднової поки можна не чекати, повідомляє Space.

Бетельгейзе — це червоний надгігант, який знаходиться в сузір'ї Оріона, і ця зірка наближається до завершального етапу свого життя. Вона обов'язково загине, але це станеться не найближчим часом.

[ + – ] Зображення Бетельгейзе, отримане радіотелескопом ALMA Фото: ESO

Бетельгейзе має масу, яка еквівалентна від 11 до 19 мас Сонця і якби вона знаходилася в нашій Сонячній системі, то займала б місце до орбіти Юпітера. Відстань до зірки вчені точно не визначили, але вважають, що вона знаходиться від 500 до 630 світлових років від нас. Коли ця зірка вибухне надновою, то на Землі цей вибух буде видно навіть вдень.

[ + – ] Такою побачив Бетельгейзе космічний телескоп Габбл Фото: NASA

У 2019 році Бетельгейзе різко втратила свою яскравість, і вчені назвали цю подію потемнінням зірки. Нове дослідження вчених Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики надає пояснення того, що сталося з зіркою, а також вчені вважають, що ця катастрофа досі впливає на поведінку Бетельгейзе, хоч вона і проходить процес відновлення.

[ + – ] Порівняння зображень Бетельгейзе, зроблених у січні 2019 року та у грудні 2019 року телескопом VLT, показує зміни яскравості та форми зірки Фото: ESO

Вчені вважають, що 3 роки тому на гігантській зірці відбулося виверження, схоже на корональний викид маси, який часто відбувається на Сонці. За словами Андреа Дюпрі з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, на зірці стався поверхневий викид маси, і ця подія відрізняється від коронального викиду маси. Таке явище вчені ще спостерігали інших зірках.

Вчені вважають, що під час вибуху Бетельгейзе викинула у космос у 400 млрд разів більше маси, ніж це робить Сонце під час своїх викидів. Тобто від зірки відокремився неймовірно величезний шматок речовини, що становить зірку.

[ + – ] Вчені вважають, що під час вибуху Бетельгейзе викинула у космос у 400 млрд разів більше маси, ніж це робить Сонце під час своїх викидів. Тобто від зірки відокремився неймовірно величезний шматок речовини, що становить зірку. Через такий величезний викид речовини в космос, біля зірки утворилася величезна хмара, яка й спричинила потемніння Бетельгейзе. Ілюстрація Фото: space.com

Через такий величезний викид речовини в космос, біля зірки утворилася величезна хмара, яка й спричинила потемніння Бетельгейзе і зараз зірка проходить процес відновлення, вважають вчені.

Нові спостереження показали, що всередині зірки відбуваються дивні процеси та звичайний 400-денний період зміни яскравості Бетельгейзе зник, але, можливо, це тимчасове явище. Вчені вважають, що поверхня зірки знову повернеться до свого звичного стану і найближчим часом Бетельгейзе точно не стане надновою.

"Ми ніколи не бачили таких викидів маси, це нове для нас явище. І попри те, що цей гігант помирає, ми все ще можемо стежити за її еволюцією в передсмертній агонії. Ми вважаємо, що можна використовувати космічний телескоп Вебба для того, щоб вивчити величезна хмара, яка віддаляється від Бетельгейзе», — каже Дюпрі.

Фокус вже писав про ще одне пояснення потемніння Бетельгейзе. У цьому дослідженні вчені також припустили, що причиною цього може бути газова хмара.