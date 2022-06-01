Потемніння Бетельгейзе. Астрономи за допомогою метеосупутника розкрили загадку "зниклої" зірки

Японські вчені за допомогою метеосупутника з'ясували ймовірну причину зміни яскравості зірки в сузір'ї Оріона.

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Учені з Токійського університету представили нові дані з метеорологічного супутника Himawari-8, у поле зору якого випадково потрапила зірка Бетельгейзе. Дослідники вважають, що подібні апарати можна використовувати для вивчення зірок, які втрачають свою масу та перетворюються на наднові, повідомляє Space.

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Бетельгейзе — це яскрава зірка, червоний надгігант у сузір'ї Оріона. Вона є 10-ю за яскравістю зіркою на нічному небі. Але з жовтня 2019 року до лютого 2020 року зірка різко потьмяніла приблизно до двох третин своєї нормальної яскравості. Цю подію астрономи назвали Великим потемнінням і припустили, що вона незабаром вибухне як наднова II типу. Це, звичайно, відбудеться, але, швидше за все, протягом 100 тисяч років.

Велике потемніння

Астрономи, які вивчали Велике потемніння Бетельгейзе за допомогою наземних телескопів, дійшли висновку, що зміна яскравості зірки була результатом або охолодження її поверхні, або утворення хмари пилу навколо неї, або того й іншого.

[ + – ] Із жовтня 2019 року до лютого 2020 року Бетельгейзе різко потьмяніла приблизно до двох третин своєї нормальної яскравості. Цю подію астрономи назвали Великим потемнінням і припустили, що вона незабаром вибухне як наднова II типу Фото: ESO

Але наземні телескопи не можуть побачити далекі зірки (відстань до Бетельгейзе від нас становить приблизно 548 світлових років) крізь пил і газ у космосі. Для цього потрібні інфрачервоні космічні телескопи. Такий інфрачервоний зір має японський метеорологічний супутник Himawari-8.

Цей супутник розташований на висоті 35 786 кілометрів і робить знімки поверхні Землі з космосу, і в його поле зору потрапляють і зірки. Це сталося і з Бетельгейзе під час втрати нею яскравості.

Причини потемніння Бетельгейзе

Після вивчення отриманих даних із супутника вчені з Токійського університету дійшли висновку, що Велике потемніння у 2019 та 2020 роках було спричинене двома факторами майже в однаковій пропорції. По-перше, температура на поверхні зірки знизилася приблизно на 140 градусів за Цельсієм, а по-друге, навколо зірки утворився густий пил, що сконденсувався з теплого газу навколо зірки.

Ця теорія загалом узгоджується з висновками астрономів, які використовують наземні телескопи. Наприклад, у дослідженні, проведеному Китайською академією наук, ідеться про те, що зміни яскравості Бетельгейзе пов'язані з появою гігантських плям на її поверхні та коливаннями температури.

Астрономи, які використали дані Дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії в Чилі та космічного телескопа "Габбл", вважають, що Бетельгейзе викинула величезну хмару газу, яка охолонула та сконденсувалася в пил.

[ + – ] Фотографія Бетельгейзе, отримана за допомогою наземної обсерваторії ALMA Фото: wikipedia

Новий спосіб вивчати зірки

За словами японських учених, метеорологічні супутники можна використовувати як космічні телескопи. Так можна спостерігати за червоними надгігантами, такими як Бетельгейзе. Вчені з Токійського університету вже використовують дані супутника Himawari-8, щоб скласти каталог подій, під час яких старі зірки змінюють свою яскравість із часом.

Бетельгейзе є найближчим червоним надгігантом до нашої Сонячної системи. Маса зірки приблизно в 15-20 разів більша за масу Сонця. Що стосується розмірів цього червоного надгіганта, то Бетельгейзе більша за наше Сонце приблизно в 900 разів. Якби Бетельгейзе була в центрі нашої Сонячної системи, Меркурій, Венера, Земля, Марс і пояс астероїдів були б усередині цього гіганта.

[ + – ] Так побачив Бетельгейзе космічний телескоп "Габбл" Фото: wikipedia

Бетельгейзе стає надновою й обов'язково вибухне. Вчені вважають, що вона перетвориться на нейтронну зірку, яку оточуватиме величезна хмара з речовини, що залишилася після вибуху. Але вчені поки точно не знають, як поводиться червоний надгігант за кілька тижнів до вибуху.

Як уже писав Фокус, уже в червні цього року вчені отримають доступ до нового набору даних, які зібрав космічний телескоп Gaia. Ці дані можуть допомогти вченим розгадати 4 основні таємниці Чумацького Шляху.

Нагадуємо, що вчені "зловили" незвичайний сигнал із космосу, який надсилає невідомий науці об'єкт.