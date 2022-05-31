Учені "впіймали" незвичайний сигнал із космосу: його відправляє невідомий науці об'єкт

Новий космічний об'єкт є справді унікальним, і такого астрономи ще не бачили.

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Астрономи виявили новий тип нейтронної зірки, яка не схожа на жодну з відомих подібних до неї зірок. Австралійські вчені провели спостереження області космосу під назвою Vela-X 1 у Чумацькому Шляху, що розташована на відстані 1300 світлових років від нас, і помітили незвичайний радіосигнал, який тривав лише 300 мілісекунд. Усе вказує на нейтронну зірку, але вона не схожа на жодний відомий науці об'єкт, повідомляє ScienceAlert.

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"Ми виявили сигнали за допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці. Я та мої колеги провели аналіз і з'ясували, що ці дуже короткі сигнали повторюються приблизно кожні 76 секунд. Це нас спантеличило, оскільки сигнали від більшості нейтронних зірок повторюються протягом декількох секунд або навіть мілісекунд", — каже Маніша Калеб із Сіднейського університету.

[ + – ] Виявлений об'єкт може бути новим типом пульсара Фото: wikipedia

Пульсар чи магнетар?

Учені назвали новий об'єкт PSR J0941-4046 і дійшли висновку, що ця нейтронна зірка має деякі характеристики пульсара або магнетара.

Пульсар — це дуже щільна нейтронна зірка, яка є кінцевим продуктом еволюції згаслих гігантських зірок.

Магнетар — це нейтронна зірка з дуже потужним магнітним полем, і лише деякі з них випускають радіосигнали.

"Ми вважаємо, що об'єкт PSR J0941-4046 — це абсолютно новий тип зірок, який випромінює радіосигнали, і ця зірка обертається дуже повільно, порівняно з іншими пульсарами. Ця зірка випускає свої сигнали з неймовірною постійністю", — говорить Калеб.

[ + – ] Також об'єкт PSR J0941-4046 може бути новим типом магнетара Фото: wikipedia

Різні види сигналів

Новий зоряний об'єкт також унікальний тим, що його виявили у регіоні, де астрономи взагалі не очікували зафіксувати радіовипромінювання. Передбачалося, що нейтронні зірки, що розташовані тут, уже завершують свій життєвий цикл, а тому або взагалі неактивні або дуже малоактивні.

"PSR J0941-4046 змінює наше розуміння появи та розвитку нейтронних зірок. Що ще примітно в цій зірці, так це те, що вона випускає принаймні сім різних сигналів, тоді як інші нейтронні зірки не можуть похвалитися такою різноманітністю. Така кількість різних сигналів, а також частота їхньої появи, швидше за все, пов'язані з невідомим поки що науці механізмом випромінювання цієї зірки", — говорить Калеб.

"чені виявили, що один зі сигналів схожий на загадкові швидкі радіосплески — короткі радіосигнали невідомого походження. Якщо вчені знайдуть цьому підтвердження, то, швидше за все, ця нейтронна зірка буде новим типом магнетара. Вважається, що ці зірки можуть бути джерелом швидких радіосплесків.

[ + – ] Учені виявили, що один зі сигналів схожий на загадкові швидкі радіосплески — короткі радіосигнали невідомого походження Фото: магнетар вспышка

"Поки що ми не знаємо, як давно PSR J0941-4046 виявляє свою активність у радіодіапазоні. Також ми не знаємо, скільки таких об'єктів може існувати в галактиці. Адже нам просто пощастило вловити ці сигнали, тому що ми можемо спостерігати радіовипромінювання від PSR J0941- 4046 лише протягом дуже короткого часу обертання цієї зірки", — каже Калеб.

"чені все ж таки вважають, що враховуючи складність виявлення таких об'єктів, то в галактиці може існувати ціла серія таких зірок, які ще належить відкрити.

Як уже писав Фокус, астрономи змогли пояснити, звідки надходить незвичайний сигнал із центру нашої галактики. Виявилося, що це сигнал випускає відомий науці об'єкт.

Нагадуємо, що вчені вважають, що нарешті розгадали таємницю швидких радіосплесків. Можливо, їх видають відомі космічні об'єкти під час своєї руйнації.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити найяскравіший пульсар, який розташований за межами нашої галактики.