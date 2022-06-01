Потемнение Бетельгейзе. Астрономы с помощью метеоспутника раскрыли загадку "исчезнувшей" звезды

Японские ученые с помощью метеоспутника выяснили вероятную причину изменения яркости звезды в созвездии Ориона.

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Ученые из Токийского университета представили новые данные с метеорологического спутника Himawari-8, в поле зрения которого случайно попала звезда Бетельгейзе. Исследователи считают, что подобные аппараты можно использовать для изучения звезд, которые теряют свою массу и превращаются в сверхновые, сообщает Space.

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Бетельгейзе – это яркая звезда, красный сверхгигант в созвездии Ориона. Она является 10-й по яркости звездой на ночном небе. Но с октября 2019 года по февраль 2020 года звезда резко потускнела примерно до двух третей своей нормальной яркости. Это событие астрономы назвали Великим потемнением и предположили, что она скоро взорвется как сверхновая II типа. Это конечно произойдет, но скорее всего в течении ближайших 100 тысяч лет.

Великое потемнение

Астрономы, которые изучали Великое потемнение Бетельгейзе с помощью наземных телескопов пришли к выводу, что изменение яркости звезды было результатом либо охлаждения ее поверхности, либо образования облака пыли вокруг нее, либо и того и другого.

[ + – ] C октября 2019 года по февраль 2020 года Бетельгейзе резко потускнела примерно до двух третей своей нормальной яркости. Это событие астрономы назвали Великим потемнением и предположили, что она скоро взорвется как сверхновая II типа Фото: ESO

Но наземные телескопы не могут увидеть далекие звезды (расстояние до Бетельгейзе от нас составляет примерно 548 световых лет) сквозь пыль и газ в космосе. Для этого нужны инфракрасные космические телескопы. Таким инфракрасным зрением обладает и японский метеорологический спутник Himawari-8.

Этот спутник находится на высоте 35 786 километров и делает снимки поверхности Земли из космоса и в его поле зрения попадают и звезды. Это произошло и с Бетельгейзе во время утраты ею яркости.

Причины потемнения Бетельгейзе

После изучения полученных данных со спутника ученые из Токийского университета пришли к выводу, что Великое потемнение в 2019 и 2020 годах было вызвано двумя факторами почти в одинаковой пропорции. Во-первых, температура на поверхности звезды снизилась примерно на 140 градусов по Цельсию, а во-вторых, вокруг звезды образовалась густая пыль, сконденсировавшаяся из теплого газа вокруг звезды.

Эта теория в целом согласуется с выводами астрономов, использующих наземные телескопы. Например, в исследовании, проведенном Китайской академией наук, говорится о том, что изменения яркости Бетельгейзе связаны с появлением гигантских пятен на ее поверхности и колебаниями температуры.

Астрономы, которые использовали данные Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили и космического телескопа Хаббла, считают, что Бетельгейзе выбросила огромное облако газа, которое охладилось и сконденсировалось в пыль.

[ + – ] Фотография Бетельгейзе, полученная с помощью наземной обсерватории ALMA Фото: wikipedia

Новый способ изучать звезды

По словам японских ученых, метеорологические спутники можно использовать в качестве космических телескопов. Таким образом можно наблюдать за красными сверхгигантами, такими как Бетельгейзе. Ученые из Токийского университета уже используют данные спутника Himawari-8, чтобы составить каталог событий, во время которых старые звезды изменяют свою яркость с течением времени.

Бетельгейзе является ближайшим красным сверхгигантом к нашей Солнечной системе. Масса звезды примерно в 15-20 раз больше массы Солнца. Что касается размеров этого красного сверхгиганта, то Бетельгейзе больше нашего Солнца примерно в 900 раз. Если бы Бетельгейзе находилась в центре нашей Солнечной системы, то Меркурий, Венера, Земля, Марс и пояс астероидов были бы внутри этого гиганта.

[ + – ] Такой увидел Бетельгейзе космический телескоп Хаббл Фото: wikipedia

Бетельгейзе становится сверхновой и обязательно взорвется. Ученые полагают, что она прекратится в нейтронную звезду, которую будет окружать огромное облако из вещества, оставшегося после взрыва. Но ученые пока точно не знают, как ведет себя красный сверхгигант за несколько недель до взрыва.

Как уже писал Фокус, уже в июне этого года, ученые получат доступ к новому набору данных, которые собрал космический телескоп Gaia. Эти данные могут помочь ученым разгадать 4 основных тайны Млечного Пути.

Напоминаем, что ученые "поймали" необычный сигнал из космоса, который отправляет неизвестный науке объект.