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Технологии и наука

Бетельгейзе приходит в себя. Ученые объяснили, куда "пропадала" звезда из созвездия Ориона

Бетельгейзе
Фото: NASA | Ученые представили новое объяснение того, что произошло с гигантской звездой, которая в будущем станет сверхновой

Ученые представили новое объяснение того, что произошло с гигантской звездой, которая в будущем станет сверхновой.

Новое исследование американских ученых предлагает свое объяснение того, что произошло с ярким красным сверхгигантом в созвездии Ориона в 2019 года. Также ученые считают, что после катастрофического события звезда все еще восстанавливается, а самое главное взрыва сверхновой пока можно не ждать, сообщает Space.

Бетельгейзе – это красный сверхгигант, который находится в созвездии Ориона и эта звезда приближается к завершающему этапу своей жизни. Она обязательно погибнет, но это произойдет не в ближайшем будущем.

Бетельгейзе
Изображение Бетельгейзе, полученное радиотелескопом ALMA
Фото: ESO

Бетельгейзе имеет массу, которая эквивалентна от 11 до 19 масс Солнца и если бы она находилась в нашей Солнечной системе, то занимала бы место до орбиты Юпитера. Расстояние до звезды ученые точно не определили, но считают, что она находится в пределах от 500 до 630 световых лет от нас. Когда эта звезда взорвется сверхновой, то на Земле этот взрыв будет виден даже днем.

Бетельгейзе
Такой увидел Бетельгейзе космический телескоп Хаббл
Фото: NASA

В 2019 году Бетельгейзе резко потеряла свою яркость и ученые назвали это событие потемнением звезды. Новое исследование ученых Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики предоставляет свое объяснение того, что произошло со звездой, а также ученые считают, что эта катастрофа до сих пор влияет на поведение Бетельгейзе, хоть она и проходит процесс восстановления.

Потемнение Бетельгейзе
Сравнение изображений Бетельгейзе, сделанных в январе 2019 года и в декабре 2019 года телескопом VLT, показывает изменения яркости и формы звезды
Фото: ESO

Ученые считают, что 3 года назад на гигантской звезде произошло извержение, которое похоже на корональный выброс массы, который часто происходит на Солнце. По словам Андреа Дюпри из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, на звезде произошел поверхностный выброс массы и это событие отличается от коронального выброса массы. Такое явление ученые еще не наблюдали на других звездах.

Ученые считают, что во время взрыва Бетельгейзе выбросила в космос в 400 млрд раз больше массы, чем это делает Солнце во время своих выбросов. То есть от звезды отделился невероятно огромный кусок вещества, составляющего звезду.

Бетельгейзе
Ученые считают, что во время взрыва Бетельгейзе выбросила в космос в 400 млрд раз больше массы, чем это делает Солнце во время своих выбросов. То есть от звезды отделился невероятно огромный кусок вещества, составляющего звезду. Из-за такого огромного выброса вещества в космос, возле звезды образовалось огромное облако, которое и вызвало потемнение Бетельгейзе. Иллюстрация
Фото: space.com

Из-за такого огромного выброса вещества в космос, возле звезды образовалось огромное облако, которое и вызвало потемнение Бетельгейзе и сейчас звезда проходит процесс восстановления, считают ученые.

Новые наблюдения показали, что внутри звезды происходят странные процессы и обычный 400-дневный период изменения яркости Бетельгейзе исчез, но возможно, это временное явление. Ученые считают, что поверхность звезды снова вернется к своему привычному состоянию и в ближайшее время Бетельгейзе точно не станет сверхновой.

"Мы никогда не видели таких выбросов массы, это новое для нас явление. И несмотря на то что этот гигант умирает, мы все еще можем следить за ее эволюцией в предсмертной агонии. Мы считаем, что можно использовать космический телескоп Уэбба для того, чтобы изучить огромное облако, которое удаляется от Бетельгейзе", — говорит Дюпри.

Фокус уже писал о еще одном объяснении потемнения Бетельгейзе. В этом исследовании ученые также предположили, что причиной этого может служить газовое облако.