Бетельгейзе приходит в себя. Ученые объяснили, куда "пропадала" звезда из созвездия Ориона

Ученые представили новое объяснение того, что произошло с гигантской звездой, которая в будущем станет сверхновой.

Новое исследование американских ученых предлагает свое объяснение того, что произошло с ярким красным сверхгигантом в созвездии Ориона в 2019 года. Также ученые считают, что после катастрофического события звезда все еще восстанавливается, а самое главное взрыва сверхновой пока можно не ждать, сообщает Space.

Бетельгейзе – это красный сверхгигант, который находится в созвездии Ориона и эта звезда приближается к завершающему этапу своей жизни. Она обязательно погибнет, но это произойдет не в ближайшем будущем.

[ + – ] Изображение Бетельгейзе, полученное радиотелескопом ALMA Фото: ESO

Бетельгейзе имеет массу, которая эквивалентна от 11 до 19 масс Солнца и если бы она находилась в нашей Солнечной системе, то занимала бы место до орбиты Юпитера. Расстояние до звезды ученые точно не определили, но считают, что она находится в пределах от 500 до 630 световых лет от нас. Когда эта звезда взорвется сверхновой, то на Земле этот взрыв будет виден даже днем.

[ + – ] Такой увидел Бетельгейзе космический телескоп Хаббл Фото: NASA

В 2019 году Бетельгейзе резко потеряла свою яркость и ученые назвали это событие потемнением звезды. Новое исследование ученых Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики предоставляет свое объяснение того, что произошло со звездой, а также ученые считают, что эта катастрофа до сих пор влияет на поведение Бетельгейзе, хоть она и проходит процесс восстановления.

[ + – ] Сравнение изображений Бетельгейзе, сделанных в январе 2019 года и в декабре 2019 года телескопом VLT, показывает изменения яркости и формы звезды Фото: ESO

Ученые считают, что 3 года назад на гигантской звезде произошло извержение, которое похоже на корональный выброс массы, который часто происходит на Солнце. По словам Андреа Дюпри из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, на звезде произошел поверхностный выброс массы и это событие отличается от коронального выброса массы. Такое явление ученые еще не наблюдали на других звездах.

Ученые считают, что во время взрыва Бетельгейзе выбросила в космос в 400 млрд раз больше массы, чем это делает Солнце во время своих выбросов. То есть от звезды отделился невероятно огромный кусок вещества, составляющего звезду.

[ + – ] Ученые считают, что во время взрыва Бетельгейзе выбросила в космос в 400 млрд раз больше массы, чем это делает Солнце во время своих выбросов. То есть от звезды отделился невероятно огромный кусок вещества, составляющего звезду. Из-за такого огромного выброса вещества в космос, возле звезды образовалось огромное облако, которое и вызвало потемнение Бетельгейзе. Иллюстрация Фото: space.com

Из-за такого огромного выброса вещества в космос, возле звезды образовалось огромное облако, которое и вызвало потемнение Бетельгейзе и сейчас звезда проходит процесс восстановления, считают ученые.

Новые наблюдения показали, что внутри звезды происходят странные процессы и обычный 400-дневный период изменения яркости Бетельгейзе исчез, но возможно, это временное явление. Ученые считают, что поверхность звезды снова вернется к своему привычному состоянию и в ближайшее время Бетельгейзе точно не станет сверхновой.

"Мы никогда не видели таких выбросов массы, это новое для нас явление. И несмотря на то что этот гигант умирает, мы все еще можем следить за ее эволюцией в предсмертной агонии. Мы считаем, что можно использовать космический телескоп Уэбба для того, чтобы изучить огромное облако, которое удаляется от Бетельгейзе", — говорит Дюпри.

Фокус уже писал о еще одном объяснении потемнения Бетельгейзе. В этом исследовании ученые также предположили, что причиной этого может служить газовое облако.