Ніхто не здогадається. Учені розповіли, яку форму має наш Всесвіт

Всесвіт дійсно величезний, але вчені мають докази того, яку він має форму насправді.

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Через те, що людині складно уявити розміри Всесвіту, який насправді нескінченний, може здатися, що він не має якоїсь форми. Але форма у нього все ж таки є, вважають вчені, хоча їхні висновки можуть здивувати, пише Live Science.

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Найголовніші показники такі, як реліктове випромінювання, що залишилося після Великого вибуху, швидкість розширення Всесвіту в різних місцях і те, як він "виглядає" під різними кутами, вказує на те, що насправді Всесвіт не тільки не має меж, але він ще й плоский.

Астрофізик Девід Спергель із Прінстонського університету, США, багато десятиліть вивчав форму Всесвіту. Йому вдалося з'ясувати, що реліктове випромінювання, що залишилося після Великого вибуху, має неоднорідну природу.

За словами вченого, кількість позитивної і негативної енергії в плоскому Всесвіті абсолютно однакова й, отже, компенсують одна одну. Якби у Всесвіту була кривизна чи вигини, то один вид енергії був би більшим за інший, але цього не спостерігається. Відповідно виміри реліктового випромінювання показали, що Всесвіт одночасно і нескінченний, і плаский.

"Хоча я припускаю, що є деякі невизначеності у розрахунках, але якщо і є деяка кривизна, то вона практично дорівнює нулю", — каже Спергель.

Також Спергель вважає, що Всесвіт плоский ще й через його дуже швидке розширення. Оскільки спочатку він був компактним згустком матерії, який згодом розширився на величезну відстань з неймовірною швидкістю, цей процес призвів до того, що Всесвіт став плоским або настільки близьким до того, щоб бути плоским, наскільки це можливо.

[ + – ] Найголовніші показники такі, як реліктове випромінювання, що залишилося після Великого вибуху, швидкість розширення Всесвіту в різних місцях і те, як він "виглядає" під різними кутами, вказує на те, що насправді Всесвіт не тільки не має меж, а й плоский Фото: NBC News

Ще один доказ того, що Всесвіт плоский криється в понятті критичної щільності. Наприклад, учені з Технологічного університету Свінберна, Австралія, вважають, що якщо Всесвіт плоский, то маючи критичну щільність, він перестав би розширюватися тільки через неймовірну кількість часу. Тобто існує певна межа щільності, яка не дозволяє Всесвіту бути вигнутим і набувати форми сфери. Якби він мав таку форму, то під дією своєї гравітації він просто стиснувся б до початкового стану або зник би зовсім. Така теорія, до речі, носить назву "Велике стискання" і ті, хто її дотримується вважають, що на наш Всесвіт чекає саме такий кінець.

Але вчені на основі вимірювань з'ясували, що в нашого Всесвіту щільність знаходиться на рівні трохи нижче критичного показника, а це означає, що він все-таки плоский, та й до того ж розширюватиметься нескінченно. Також деякі дослідники припустили, що доказом плоского Всесвіту є те, що він "виглядає" однаково під будь-яким кутом зору.

Результати інших досліджень показують, що Всесвіт точно плоский, хоча похибка в розрахунках може становити лише 0,2%. Тобто в межах статистичної похибки наш Всесвіт плоский і безмежний.

Фокус уже писав про нове дослідження, в якому вчені намагалися перевірити теорію відносності Альберта Ейнштейна в масштабах Всесвіту. З'ясувалося, що існують деякі моменти, що не збігаються, які складно пояснити.

Також Фокус писав про те, що виникла теорія, в якій говориться, що народження Всесвіту сталося зовсім не так, як передбачає сучасна наука.

Як писав Фокус, у космосі існують об'єкти та явища, які можуть бути смертельно небезпечними, як для Землі, так і для всього людства. Деякі з них можуть запросто стерти нашу цивілізацію з планети.