Таинственное "исчезновение" Бетельгейзе: ученые объясняют произошедшее вмешательством извне

Новое исследование предполагает, что гигантская звезда могла изменить свою яркость из-за агрессивного блуждающего соседа.

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Три года назад астрономы зафиксировали странное событие, которое произошло с очень яркой звездой, которая является красным сверхгигантом. Пару месяцев ученые могли видеть, что у Бетельгейзе значительно снизилась ее яркость, если быть точнее, то этот показатель упал на 60%. До сих пор ученые строят предположения, что могло произойти с этой звездой, которая готовится превратиться в сверхновую. Новое исследование группы американских ученых, которое было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предполагает, что за потемнением Бетельгейзе стоит блуждающий космический монстр, пишет Space.

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Красный сверхгигант Бетельгейзе находится в созвездии Ориона на расстоянии в примерно от 500 до 600 световых лет от нас. Это одна из самых ярких звезд на ночном небе, и она настолько огромна, что если бы находилась в Солнечной системе, то занимала бы пространство вплоть до Юпитера.

[ + – ] Красный сверхгигант Бетельгейзе находится в созвездии Ориона на расстоянии в примерно от 500 до 600 световых лет от нас. Это одна из самых ярких звезд на ночном небе, и она настолько огромна, что если бы находилась в Солнечной системе, то занимала бы пространство вплоть до Юпитера Фото: NASA

Эта звезда уже находится в стадии предсмертной агонии, ведь ее внутренние процессы заставляют звезду расширятся и в будущем она взорвется сверхновой. Несмотря на то, что Бетельгейзе относительно холодная звезда, она излучает огромное количество света, потому она очень яркая.

[ + – ] C октября 2019 года по февраль 2020 года Бетельгейзе резко потускнела примерно до двух третей своей нормальной яркости. Это событие астрономы назвали Великим потемнением и предположили, что она скоро взорвется как сверхновая II типа Фото: ESO

Поэтому событие, которое произошло в конце 2019 года, когда ее яркость упала примерно на 60%, стало настоящей неожиданностью для ученых. Это изменение яркости звезды астрономы назвали "Великое потемнение". Внезапно начавшись затемнение звезды так же внезапно прекратилось через пару месяцев.

С тех пор ученые выдвигают все новые и новые теории, в которых они пытаются объяснить, что же произошло с этой гигантской звездой.

Одна из теорий, о которой уже писал Фокус, предполагает, что на Бетельгейзе произошло масштабное извержение, во время которого в космос было выброшено несколько сотен миллиардов тонн вещества. Это вещество образовало своеобразное облако, которое и закрыло Бетельгейзе, благодаря чему астрономы могли заметить значительное снижение ее яркости.

Другая теория, о которой писал Фокус, говорит о том, что температура поверхности Бетельгейзе снизилась, а значит уменьшилась и ее яркость. Хотя в этом исследовании речь также идет об образовании облака из пыли вокруг звезды.

[ + – ] Фотография Бетельгейзе, полученная с помощью наземной обсерватории ALMA Фото: wikipedia

Но новое исследование американских ученых предполагает, что за потемнением Бетельгейзе стоит другой космический объект. По словам ученых, у некоторых звезд, которые вращаются слишком быстро, их поверхность как бы выпячивается на экваторе. Из-за этого в этих частях звезды температура ее поверхности снижается и соответственно уменьшается яркость. Поэтому такие звезды кажутся более яркими на полюсах, чем в экваториальной части.

Но Бетельгейзе не вращается настолько быстро, чтобы данный фактор мог повлиять на изменение ее яркости. Но такую выпуклость на экваторе звезды все же мог создать пролетающий мимо объект. Ученые считают, что не очень массивная блуждающая черная дыра могла приблизиться к Бетельгейзе и под действием своей гравитации вызвала притяжение части вещества звезды, чем и создала выпуклость, о которой сказано выше.

Благодаря этому, как считают ученые яркость Бетельгейзе изменилась не только на экваторе, но и на всей ее поверхности. И как только блуждающая черная дыра покинула окрестности звезды, та вернулась к нормальному состоянию.

[ + – ] Такой увидел Бетельгейзе космический телескоп Хаббл Фото: NASA

В то же время ученые считают, что влиянием черной дыры нельзя объяснить снижение яркости Бетельгейзе на 60%. Но приближение черной дыры могло вызвать сильные извержения на звезде, благодаря которым произошел выброс ее вещества, который и закрыл ее для обзора с Земли.

Американские астрономы полагают, что потемнение Бетельгейзе было следствием влияния этих двух факторов: и появления выпуклости, и появления звездных взрывов. В любом случае, за этим стоит черная дыра.

Это лишь очередная теория, и астрономы возможно никогда точно не узнают, что произошло с Бетельгейзе 3 года назад.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, какую форму на самом деле имеет наша Вселенная. Их выводы кажутся невероятными, но научные наблюдения подтверждают то факт, который невозможно даже представить.