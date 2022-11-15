Космический аппарат увидел на Солнце "змею", которая двигается со скоростью в 600 тысяч км/час (видео)

Аппарат Solar Orbiter обнаружил предвестника мощного извержения на Солнце.

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Космический аппарат Solar Orbiter, который недавно отметил своеобразный юбилей – 1000 дней в космосе, смог запечатлеть движение более холодных газов в атмосфере Солнца, которые двигались в виде "змеи". И эта солнечная змея, как оказалось была предвестником масштабного извержения на Солнце, пишет SciTechDaily.

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"Змея", которую обнаружил во время своего приближения к Солнцу космический аппарат Solar Orbiter является потоком холодной плазмы, заключенной линиями магнитного поля в более горячей окружающей среде атмосферы Солнца.

Плазма представляет собой состояние материи, при котором газ является настолько горячим, что его электроны покидают атомы и этот газ становится электрически заряженным и восприимчивым к магнитным полям. Весь газ, из которого состоит Солнце является плазмой, потому что температура здесь больше 1 млн градусов Цельсия.

[ + – ] Космический аппарат Solar Orbiter, который недавно отметил своеобразный юбилей – 1000 дней в космосе, смог запечатлеть движение более холодных газов в атмосфере Солнца, которые двигались в виде "змеи". И эта солнечная змея, как оказалось была предвестником масштабного извержения на Солнце Фото: ESA

По словам Дэвида Лонга из Лаборатории космических исследований Малларда (UCL), Великобритания, плазма в этой солнечной змее двигается вдоль особенно длинной линии магнитного поля Солнца, которая простирается от одной стороны звезды к другой. Но из-за искривления магнитного поля, движение этого потока плазмы также искривлено. Поэтому данное явление напоминает ползающую змею.

Solar Orbiter наблюдал за движением этого потока плазмы в течение 3 часов, хотя на видео, которое создали ученые из снимков аппарата, все движение происходит очень быстро. На основе полученных данных, ученые пришли к выводу, что солнечная змея, состоящая из плазмы, двигалась со скоростью в 170 км/с или 612 тысяч км/час.

Но самое интересное, что этот ползущий поток плазмы возник в активной области Солнца, где через некоторое время произошло извержение и в космос улетели миллиарды тонн плазмы.Ученые считают, что появление этой змеи было своеобразным предвестником грядущего масштабного взрыва на Солнце. Но самое главное, что Solar Orbiter смог это все запечатлеть. Как показали данные космического аппарата, это извержение было одним из самых сильных, которые наблюдал Solar Orbiter за все время своего изучения Солнца.

По словам Лонга, выброс корональный выброс массы, которым и было это извержение, улетел в космос как раз рядом с местом, где пролетал другой космический аппарат — "Паркер". Он смог с помощью своих приборов изучить содержимое огромного потока плазмы.

"Такие наблюдения, как сделали оба космический аппарата, позволяют лучше понять солнечную активность. Ведь она отвечает за космическую погоду и геомагнитные бури на Земле", — говорит Лонг.

Как уже писал Фокус, аппарату Solar Orbiter удалось подлететь к Солнцу на очень близкое расстояние. В результате такого сближения приборы аппараты сделали удивительные снимки атмосферы Солнца.

Солнечное излучение и потоки заряженных солнечных частиц представляют угрозу для людей и Земли в целом. Но у нас есть защита – магнитное поле. Но эта зашита может не сработать, если другие космические явления будут воздействовать на нашу планету. Что именно произойдет с людьми на Земле и что это за явления, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о новом исследовании, которое предлагает очередное объяснение внезапного снижения уровня яркости знаменитой звезды Бетельгейзе.